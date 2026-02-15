Assine
NA PAMPULHA

‘Marinada’ conquista público mesmo lotado e com atraso

Marina Sena lotou a Avenida Antônio Abrahão Caram, na Pampulha, neste domingo (15/2)

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
15/02/2026 19:52

Mesmo lotado e com atraso de uma hora e meia para começar, foliões aprovaram a estreia da artista no carnaval
Mesmo lotado e com atraso de uma hora e meia para começar, foliões aprovaram a estreia da artista no carnaval crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O bloco Marinada, da cantora Marina Sena, conquistou o público neste domingo (16/2). Mesmo lotado e com atraso de uma hora e meia para começar, os foliões aprovaram a estreia da artista no carnaval. “Foi muito bom. Volto com ou sem ela”, disse o paulista Pedro Augusto Dias, de 22 anos, que veio curtir a folia na capital mineira pela primeira vez.

Apesar de ter aproveitado o bloco, Pedro contou que passou por vários perrengues, como o empurra em empurra ao redor do trio. Ele também relatou que as bebidas dos ambulantes que estavam próximos acabaram durante a espera pela cantora. Apesar de a produção do bloco ter distribuído água, Pedro e os amigos não conseguiram pegar.

Elainy Carmona, de 28 anos, mora em BH e também curtiu o Marinada, mas também tem ressalvas. “Em termos de logística para chegar, achei bem complicado. Faltou abastecimento de ambulante na região. O show foi sensacional. A experiência poderia ser melhor se a gente tivesse em um lugar mais central”, comentou.


Para Anne Caroline, de 20 anos, o lado bom se sobressaiu, apesar de ela ter passado mal e ter precisado de atendimento médico. “Realizei o sonho de ver a Marina Sena”, disse em êxtase.

Marina Sena conquistou os foliões com os hits “Carnaval” e “Tá quente”, que combinaram perfeitamente com o clima do bloco. A cantora mineira conversou com o público e elogiou a folia. “É o melhor carnaval do Brasil”, repetiu várias vezes.

