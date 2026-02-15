Assine
CARNAVAL EM BH

"Lotado de ninguém", provoca Duda ao falar sobre Bloco da Anistia

Deputada estadual Bella Gonçalves também ironizou baixa adesão ao destile; políticos de direita não participaram do cortejo até a tarde deste domingo (15/2)

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
15/02/2026 15:25

Bloco da Anistia fez sua estreia no carnaval de Belo Horizonte neste domingo (15/2) ; foliões se concentraram na Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes crédito: JairAmaral/EM/D;A.Press

A deputada federal Duda Salabert (PDT) ironizou a estreia do Bloco da Anistia, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (15/02), que reuniu um pequeno grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso e condenado por tentativa de golpe de estado, na Praça Marília de Dirceu, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital. “Lotado de ninguém”, comentou a deputada em uma postagem nas redes sociais.

O desfile também foi alvo de ironia por parte da deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) que, em suas redes sociais, classificou o bloco como um "fiasco". "O Nikolas papudinho que jurou que iria invadir o carnaval de BH com seu bloco da anistia e olha só o fiasco", afirmou a deputada em uma provocação ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL). A parlamentar também publicou um vídeo mostrando a concentração do bloco, que contou com participação bem pequena de apoiadores.

O bloco começou sua concentração às 10h e, até as 13h, nenhum parlamentar parlamentar da direita ou da extrema direita havia participado do desfile. 

O bloco – que desfilou pela primeira vez no carnaval de Belo Horizonte – abriu o cortejo com uma oração e depois executou o Hino Nacional ao som do Olodum, grupo baiano de percussão. 

A praça onde o bloco se concentrou amanheceu coberta de cartazes contra a anistia. No entanto, todos foram retirados pelo foliões da direita antes de o desfile começar. Um forte aparato policial acompanhou o desfile, que registrou apenas um incidente.

Uma mulher, que não se quis se identificar, se aproximou do bloco gritando palavras em defesa do presidente Luiz Inácio Lula  da Silva e contra a família Bolsonaro. Ela foi  cercada pelos participantes do bloco, mas protegida pela Polícia Militar que pediu que ela se retirasse do local, por motivos de segurança. Moradora da região, ela foi embora, mas retornou ao local, sendo novamente cercada. Apesar da confusão, não houve nenhum registro de violência.

