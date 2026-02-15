CARNAVAL 2026
Ativistas de direita pedem liberdade para Bolsonaro em Bloco da Anistia
Com direito a fantasia de Alexandre de Moraes, Bloco da Anistia reúne foliões que são contra condenações por tentativa de golpe de estado
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
