Bloco da Anistia reúne foliões de verde e amarelo
Bloco pede a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todo os condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023
Vestidos de verde e amarelo, foliões aguardam a partida do Bloco da Anistia, que desfila pela primeira vez no carnaval de Belo Horizonte (MG), neste domingo (15/02).
Na concentração, os organizadores estão vendendo abadás com preços que remetem ao número do Partido Liberal, agremiação do ex-presidente Jair Bolsonaro, homenageado no desfile, marcado para sair 11h.
O bloco pede a libertação do ex-presidente e de todos os condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Um grupo de cerca de 20 policiais militares acompanha a concentração que, até agora, reuniu um grupo pequeno de pessoas.
O bloco deve desfilar ao som do refrão: “Fora Xandão", para moralizar a Justiça e pacificar a nação”, do sambista Boca Nervosa, nome artístico do ativista da extrema-direita, Edmar Marques da Silva, conhecida por composições que satirizam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e também pelas músicas pró-Bolsonaro.
O bloco será puxado pelo deputado federal e cantor carismático, Eros Biondini, pai da deputada estadual Chiara Biondini.
Um dos coordenadores do bloco, o produtor cultural Ricardo Chaid, disse que o objetivo do bloco é garantir um espaço para "na cena cultural" do carnaval. "Estamos trazendo uma indignação, que é ver pessoas inocentes presas há tanto tempo para o carnaval. Então é um espaço para a direita que se vê às vezes sem um local para também curtir o carnaval" disse.