Carnaval em BH: confira imagens do Bloco Marinada na Pampulha

Laura Scardua
  • Marina Sena chega para Marinada com uma hora e meia de atraso
  • Marina começou a apresentação com o grito do hit da folia: 'É carnaval no Brasil'
  • No repertório da cantora mineira, também há músicas do álbum 'Coisas naturais'
  • Quando a artista apareceu, as vaias foram substituídas por gritos de animação e barulho de leques batendo
  • A concentração estava marcada para 13h, e, antes mesmo de a artista chegar, as pessoas ao redor do trio passaram mal
  • Aglomeração e calor fizeram alguns foliões passarem mal
  • Antes de a cantora chegar, a reportagem do Estado de Minas viu ao menos sete pessoas recebendo atendimento médico
  • A Avenida Antônio Abrahão Caram está lotada e faz muito calor
  • As pessoas estão recorrendo ao leque para tentar aliviar o calorão
  • O Marinada, primeiro bloco da cantora Marina Sena, reúne multidão em frente ao Mineirão, na Pampulha, neste domingo (15/2) de carnaval
  • 'Quero água', gritam foliões que estão na lateral do trio
  • O Marinada, primeiro bloco da cantora Marina Sena, reúne multidão em frente ao Mineirão, na Pampulha, neste domingo (15/2) de carnaval
