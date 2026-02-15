Carnaval em BH: confira imagens do Bloco Marinada na Pampulha

-
Marina Sena chega para Marinada com uma hora e meia de atraso Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Marina começou a apresentação com o grito do hit da folia: 'É carnaval no Brasil' Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
No repertório da cantora mineira, também há músicas do álbum 'Coisas naturais' Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Quando a artista apareceu, as vaias foram substituídas por gritos de animação e barulho de leques batendo Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
A concentração estava marcada para 13h, e, antes mesmo de a artista chegar, as pessoas ao redor do trio passaram mal Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Aglomeração e calor fizeram alguns foliões passarem mal Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Antes de a cantora chegar, a reportagem do Estado de Minas viu ao menos sete pessoas recebendo atendimento médico Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
A Avenida Antônio Abrahão Caram está lotada e faz muito calor Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
As pessoas estão recorrendo ao leque para tentar aliviar o calorão Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
O Marinada, primeiro bloco da cantora Marina Sena, reúne multidão em frente ao Mineirão, na Pampulha, neste domingo (15/2) de carnaval Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
'Quero água', gritam foliões que estão na lateral do trio Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
