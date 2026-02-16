Chuva pode entrar forte na folia a partir de terça-feira em BH e em MG
Capital mineira deve registrar pancadas de chuva e raios a partir de terça-feira. Instabilidade climática avança e traz chuva intensa para o Sul e Triângulo
compartilheSIGA
A predominância de dias ensolarados e calor intenso começa a se afastar do carnaval de Belo Horizonte (MG), com a previsão de que o dia terá céu claro a parcialmente nublado, acompanhado de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A informação é da Defesa Civil de Belo Horizonte, que registrou mínima de 17,8 °C, enquanto a máxima estimada deve atingir 30 °C, com a expectativa de umidade em 45% durante a tarde.
Leia Mais
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira inicia a semana com estabilidade térmica, mas com aumento progressivo na instabilidade climática.
Nesta terça-feira (17/02), os termômetros oscilam entre 17°C e 30°C, sob um céu predominantemente encoberto e a ocorrência de chuviscos intermitentes.
A tendência de calor moderado, no entanto, passa a ser acompanhada por ventos que ganham intensidade na quarta-feira (18/02), quando as máximas recuam para 29°C e pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas, integram a rotina da cidade.
Para o encerramento da semana útil, a previsão aponta um ligeiro declínio nas temperaturas e elevação na umidade, que deve atingir 100%.
Na quinta-feira (19/02), a máxima cai para 27°C em meio a um céu com muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, enquanto a sexta-feira (20/02) mantém a tendência de tempo fechado com mínima em elevação, chegando aos 19°C.
Com ventos variando entre fracos e moderados, Belo Horizonte experimentará dias de clima mais úmido e nublado, consolidando a transição para um final de semana com temperaturas reduzidas e maior probabilidade de precipitação.
Onde vai chover em Minas Gerais?
Em Minas Gerais, o Inmet indica uma transição que divide o estado entre estabilidade e chuvas isoladas para um quadro de instabilidade com trovoadas ao final do período.
O eixo Oeste-Sul (Triângulo, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste) enfrenta instabilidade ativa. O período começa nesta segunda-feira com pancadas isoladas e termina a semana sob risco de trovoadas e chuvas intensas a partir de quarta-feira.
As regiões de Central a Leste (Metropolitana, Central, Zona da Mata, Rio Doces, Vertentes) apresentam transição gradual, com os primeiros dias da semana claros ou nublados e chegada progressiva de frentes de chuva a partir de quarta-feira (18/02).
Na porção norte do estado (Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri) o tempo segue estável, com sol e variação de nuvens, com chuva isolada apenas na sexta-feira (20/02).
Como amanheceram as regionais de BH?
As primeiras horas do dia apresentaram marcas térmicas distintas entre as regionais, com destaque para a Oeste, que registrou a menor mínima da capital, 17,8 °C, com sensação térmica de 12,7 °C às 6h.
Logo em seguida, a regional Centro-Sul anotou 18,2 °C às 3h15, enquanto no Barreiro os termômetros marcaram 18,9 °C às 5h50.
Em uma faixa de temperatura ligeiramente mais alta, a regional Venda Nova registrou 19,9 °C às 5h55.
Já na Pampulha, a mínima foi de 20,1 °C às 5h, mas a sensação térmica foi superior à marca real, atingindo 21,1 °C devido a características locais de ventilação e umidade da bacia.
Condições térmicas nas regionais
Regional Oeste: registro da menor temperatura mínima e sensação térmica mais rigorosa
Regional Pampulha: sensação térmica superior à temperatura real devido à umidade local
Venda Nova e Barreiro: temperaturas mínimas variando entre 18,9 °C e 19,9 °C
Centro-Sul: estabilidade térmica durante a madrugada com marcas próximas aos 18 °C
Orientações de segurança durante as chuvas
Áreas de inundação: evitar trafegar em vias sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos
Proteção contra raios: não se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas
Cuidados no trânsito: redobrar a atenção devido à visibilidade reduzida e pistas escorregadias
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Alertas oficiais: acompanhar as atualizações da Defesa Civil via SMS ou redes sociais