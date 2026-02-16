Chuva pode entrar forte na folia a partir de terça-feira em BH e em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A predominância de dias ensolarados e calor intenso começa a se afastar do carnaval de Belo Horizonte (MG), com a previsão de que o dia terá céu claro a parcialmente nublado, acompanhado de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde.

A informação é da Defesa Civil de Belo Horizonte, que registrou mínima de 17,8 °C, enquanto a máxima estimada deve atingir 30 °C, com a expectativa de umidade em 45% durante a tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira inicia a semana com estabilidade térmica, mas com aumento progressivo na instabilidade climática.

Nesta terça-feira (17/02), os termômetros oscilam entre 17°C e 30°C, sob um céu predominantemente encoberto e a ocorrência de chuviscos intermitentes.

A tendência de calor moderado, no entanto, passa a ser acompanhada por ventos que ganham intensidade na quarta-feira (18/02), quando as máximas recuam para 29°C e pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas, integram a rotina da cidade.

Para o encerramento da semana útil, a previsão aponta um ligeiro declínio nas temperaturas e elevação na umidade, que deve atingir 100%.

Na quinta-feira (19/02), a máxima cai para 27°C em meio a um céu com muitas nuvens e pancadas de chuva frequentes, enquanto a sexta-feira (20/02) mantém a tendência de tempo fechado com mínima em elevação, chegando aos 19°C.

Com ventos variando entre fracos e moderados, Belo Horizonte experimentará dias de clima mais úmido e nublado, consolidando a transição para um final de semana com temperaturas reduzidas e maior probabilidade de precipitação.

Onde vai chover em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, o Inmet indica uma transição que divide o estado entre estabilidade e chuvas isoladas para um quadro de instabilidade com trovoadas ao final do período.

O eixo Oeste-Sul (Triângulo, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste) enfrenta instabilidade ativa. O período começa nesta segunda-feira com pancadas isoladas e termina a semana sob risco de trovoadas e chuvas intensas a partir de quarta-feira.

As regiões de Central a Leste (Metropolitana, Central, Zona da Mata, Rio Doces, Vertentes) apresentam transição gradual, com os primeiros dias da semana claros ou nublados e chegada progressiva de frentes de chuva a partir de quarta-feira (18/02).

Na porção norte do estado (Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri) o tempo segue estável, com sol e variação de nuvens, com chuva isolada apenas na sexta-feira (20/02).

Como amanheceram as regionais de BH?

As primeiras horas do dia apresentaram marcas térmicas distintas entre as regionais, com destaque para a Oeste, que registrou a menor mínima da capital, 17,8 °C, com sensação térmica de 12,7 °C às 6h.

Logo em seguida, a regional Centro-Sul anotou 18,2 °C às 3h15, enquanto no Barreiro os termômetros marcaram 18,9 °C às 5h50.

Em uma faixa de temperatura ligeiramente mais alta, a regional Venda Nova registrou 19,9 °C às 5h55.

Já na Pampulha, a mínima foi de 20,1 °C às 5h, mas a sensação térmica foi superior à marca real, atingindo 21,1 °C devido a características locais de ventilação e umidade da bacia.

Condições térmicas nas regionais

Regional Oeste: registro da menor temperatura mínima e sensação térmica mais rigorosa

Regional Pampulha: sensação térmica superior à temperatura real devido à umidade local

Venda Nova e Barreiro: temperaturas mínimas variando entre 18,9 °C e 19,9 °C

Centro-Sul: estabilidade térmica durante a madrugada com marcas próximas aos 18 °C

Orientações de segurança durante as chuvas

Áreas de inundação: evitar trafegar em vias sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos

Proteção contra raios: não se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas

Cuidados no trânsito: redobrar a atenção devido à visibilidade reduzida e pistas escorregadias

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Alertas oficiais: acompanhar as atualizações da Defesa Civil via SMS ou redes sociais