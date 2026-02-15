Bloco Grandes Figuras agita Região Leste de BH
Sonoridade é composta por uma oficina de percussão para jovens e um grupo de maracatu, com sambas-enredo originais
compartilheSIGA
O bloco As Grandes Figuras desfilou na tarde deste domingo (15/2) no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A sonoridade é composta por uma oficina de percussão para jovens e um grupo de maracatu, com sambas-enredo originais do músico, regente e proponente Wellerson de Castro Coelho (Guda Coelho).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia