Bloco Grandes Figuras agita Região Leste de BH

O bloco As Grandes Figuras desfilou na tarde deste domingo (15/2) no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte.

A sonoridade é composta por uma oficina de percussão para jovens e um grupo de maracatu, com sambas-enredo originais do músico, regente e proponente Wellerson de Castro Coelho (Guda Coelho).

