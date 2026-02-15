Assine
FOLIA EM BH

Bloco Grandes Figuras agita Região Leste de BH

Sonoridade é composta por uma oficina de percussão para jovens e um grupo de maracatu, com sambas-enredo originais

15/02/2026 20:04

O bloco As Grandes Figuras desfilou na tarde deste domingo (15/2) no bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte.
O bloco As Grandes Figuras desfilou na tarde deste domingo crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O bloco As Grandes Figuras desfilou na tarde deste domingo (15/2) no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte.

A sonoridade é composta por uma oficina de percussão para jovens e um grupo de maracatu, com sambas-enredo originais do músico, regente e proponente Wellerson de Castro Coelho (Guda Coelho).

Bloco reuniu foliões no bairro Paraíso-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Proposta é homenagear pessoas que marcaram a história local, resgatando a memória e promovendo um diálogo cultural com a comunidade-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Sambas-enredo são originais-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Sonoridade é composta por uma oficina de percussão para jovens e um grupo de maracatu-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Uma roda de samba na rua Fluorina 1426 deu lugar ao bloco As Grandes Figuras-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco desfila no bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte-Marcos Vieira/EM/D.A Press
O bloco As Grandes Figuras desfilou na tarde deste domingo-Marcos Vieira/EM/D.A Press
