MG: corpo de jovem que se afogou em cachoeira é encontrado
A vítima, de 18 anos, escorregou em uma pedra às margens do curso d’água e não foi mais vista
O corpo de uma jovem de 18 anos que se afogou na Cachoeira do Dedé, em Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na manhã desta segunda-feira (16/2). A vítima esteve no local no último sábado (14/2), quando escorregou em uma pedra às margens do curso d’água e não foi mais vista.
Os bombeiros começaram as buscas pela jovem no dia do afogamento, mas o corpo só foi encontrado nesta segunda. Ele estava a aproximadamente um quilômetro abaixo da ponte onde ocorreu a queda na água, conforme o CBMMG.
De acordo com informações repassadas pelos bombeiros na tarde desta segunda-feira, o local permanece preservado, aguardando a adoção das demais providências cabíveis. A vítima não foi identificada.