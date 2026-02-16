Criança sobrevive a desastre com família; 4 morrem no acidente em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Somente uma criança de 9 anos sobreviveu, em estado grave, a um desastre que tirou a vida de outros quatro integrantes de sua família, na manhã desta segunda-feira, na BR-259, em Governador Valadares.

O desastre ocorreu por volta das 7h30, na altura do KM 153 que corta o município do Leste de Minas Gerais no sentido do distrito de São Vítor.

O segmento é uma reta de pista única com faixa de ultrapassagem, um minúsculo acostamento que termina em uma sarjeta fechada por guardrail (defesa de metal).

Um Ford Verona onde estava a criança de 9 anos bateu de frente em um VolksWagen Saveiro.

Enquanto o motorista do Saveiro, de 46 anos, teve apenas ferimentos leves, morreram no Verona um homem de 36 anos e três mulheres: de 50, 65, uma sem identificação, respectivamente.

De acordo com relatos para a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Verona de cor cinza, que transportava cinco pessoas, perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a Saveiro branca, que transitava no sentido oposto, em direção a São Vítor.

"Com a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foi realizada a operação de desencarceramento, possibilitando o resgate da criança, que estava no banco traseiro e que foi imediatamente socorrida e encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro de Governador Valadares", informou a PMRv.

Duas unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram rapidamente ao local para prestar os primeiros atendimentos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado logo em seguida para realizar o desencarceramento da criança.



A PMRv isolou a área para garantir a segurança dos socorristas e permitir o trabalho da perícia técnica. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos foram removidos e os veículos retirados por guinchos para a liberação do tráfego.

Palco de acidentes

A BR-259 tem sido palco de ocorrências frequentes nos últimos seis meses na região de Governador Valadares. Em janeiro de 2026, um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma mulher ferida no mesmo setor da rodovia.



Anteriormente, em dezembro e outubro de 2025, outros dois acidentes fatais foram registrados nas proximidades, ambos envolvendo motociclistas que colidiram com animais soltos na pista, reforçando o histórico de periculosidade desse trecho federal.

Até o fechamento desta edição, a pista já havia sido limpa e o trânsito fluía normalmente em ambos os sentidos.

As causas que levaram o condutor do Verona a perder o controle na curva serão detalhadas em laudo oficial da perícia nos próximos dias.

A criança resgatada permanece sob observação médica intensiva, e não há novas atualizações sobre seu estado de saúde.



Desastre em família

Acionamento das equipes: via Copom logo após a colisão frontal

Unidades do Samu: duas viaturas prestaram os primeiros socorros às vítimas

Intervenção dos bombeiros: uso de ferramentas de corte para o desencarceramento da criança

Encaminhamento médico: transporte da vítima grave ao Hospital Pronto-Socorro de Governador Valadares

Procedimentos periciais: isolamento da área pela PMRv para coleta de provas pela perícia técnica

Liberação da via: remoção dos veículos por guinchos credenciados

Cuidados e prevenção em rodovias

Redução de velocidade: respeito aos limites estabelecidos em curvas acentuadas

Manutenção veicular: verificação de freios e pneus antes de pegar a estrada

Atenção à sinalização: observância das placas que indicam trechos de ultrapassagem proibida

Fadiga do condutor: realização de paradas periódicas em trajetos longos para evitar perda de reflexos

Direção defensiva: manutenção de distância segura do veículo à frente e cuidado redobrado em pistas simples