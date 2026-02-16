Vídeo: tiros matam adolescente e levam pânico a carnaval em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Em meio ao samba e à alegria, três estampidos levaram pânico e correria. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em pleno desfile de uma das escolas de samba no Centro de São João del-Rei, o que iniciou correria entre o público e integrantes da escola de samba. O crime ocorreu por volta das 22h30 de domingo (15/12).

A Polícia Militar, que fazia a segurança no carnaval da cidade da região dos Campos das Vertentes, em Minas Gerais, conseguiu deter três suspeitos armados.

No momento do assassinato, várias pessoas gravavam o desfile da escola de samba Vem Me Ver e o publicavam nas redes sociais. Em um desses vídeos, os disparos sequenciais irrompem nítidos, interrompendo os batuques e a cantoria.

Imediatamente, os passistas e integrantes do bloco em fantasias coloridas começaram a correr e abandonaram a rua onde desfilavam.

No lado oposto, o público que assistia a tudo atrás das cercas de metal também se dispersa para todos os lados, namorados puxando namoradas, amigos ajudando uns aos outros a escapar.

Como foi o socorro ao adolescente?

Em outro vídeo, o adolescente alvejado é arrastado e levado para um dos passeios atrás das cercas de metal. De camisa azul clara e cabelo pintado de roxo, ele recebe atendimento de seguranças, enquanto a correria e a gritaria persistem.

Uma ambulância leva o garoto, em estado grave, à Santa Casa da Misericórdia, mas ele não resiste aos ferimentos e morre.

Com os três suspeitos presos, a polícia apreendeu a arma supostamente utilizada no crime: uma pistola calibre .380 e dois carregadores com oito munições.

Os suspeitos possuem registros por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal, agressão, homicídio consumado, dano e ameaça. O adolescente também tinha registro policial por tráfico de drogas.

Uma das suspeitas é a de que o caso seja um acerto de contas entre gangues rivais envolvidas com o tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil investiga o caso.

A Prefeitura de São João del-Rei informou lamentar o ocorrido. Os desfiles serão retomados normalmente. A escola de samba Vem Me Ver também se manifestou prestando solidariedade e ressaltando não ter qualquer relação com o ocorrido.



