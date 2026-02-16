Confusão marca início de show da Luísa Sonza no carnaval de BH

Confusão e empurra-empurra marcam início do show de Luísa Sonza no Bloco dos Gêmeos, na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, em Belo Horizonte.

Com o calor e a aglomeração, diversos foliões já passaram mal e tiveram que ser carregados por militares do Corpo de Bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipe da produção está tendo dificuldade de manter foliões longe do trio elétrico. Há muito empurra-empurra. Para amenizar o calor, a produção da cantora está jogando e distribuindo água para o público.