AGLOMERAÇÃO

Confusão marca início de show da Luísa Sonza no carnaval de BH

Show começou com uma hora e meia de atraso; foliões se empurram para acompanhar a cantora de perto

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/02/2026 16:15

Com o calor e a aglomeração, diversos foliões já passaram mal
crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A Press

Confusão e empurra-empurra marcam início do show de Luísa Sonza no Bloco dos Gêmeos, na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, em Belo Horizonte.

Leia Mais

Com o calor e a aglomeração, diversos foliões já passaram mal e tiveram que ser carregados por militares do Corpo de Bombeiros.

Equipe da produção está tendo dificuldade de manter foliões longe do trio elétrico. Há muito empurra-empurra. Para amenizar o calor, a produção da cantora está jogando e distribuindo água para o público.

Tópicos relacionados:

cantora carnaval carnaval-2026 carnavalbh foli luisa-sonza show

