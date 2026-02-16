Confusão marca início de show da Luísa Sonza no carnaval de BH
Show começou com uma hora e meia de atraso; foliões se empurram para acompanhar a cantora de perto
compartilheSIGA
Confusão e empurra-empurra marcam início do show de Luísa Sonza no Bloco dos Gêmeos, na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Com o calor e a aglomeração, diversos foliões já passaram mal e tiveram que ser carregados por militares do Corpo de Bombeiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Melancia na cabeça e grupo do Shrek: foliões inovam em fantasias
- Carnaval em BH: foliões usam fantasias de pintores no Unidos do Barro Preto
Equipe da produção está tendo dificuldade de manter foliões longe do trio elétrico. Há muito empurra-empurra. Para amenizar o calor, a produção da cantora está jogando e distribuindo água para o público.