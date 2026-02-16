Foliões emendam um bloco no outro no carnaval de BH

A festa não tem hora pra acabar e os foliões aproveitam a proximidade entre os blocos em Belo Horizonte para curtir mais de uma atração no dia. Na Pampulha, muitas pessoas que curtiram o Sertanejinho do Teló pretendem emendar com o bloco do Zé Felipe.

Para o empresário de 33 anos, Matheus Cabral, a ideia é curtir ao máximo está segunda-feira (16/2) de carnaval. Ele e os amigos saíram de um show sertanejo e caminham para a concentração do próximo.

"Estávamos no Michel Teló e agora vamos para o Zé Felipe. Somos ecléticos, gostamos de todo tipo de música. Nós somos mineiros, né, gostamos de emendar uma festa na outra. Até o amanhecer", diz, bem humorado.

De acordo com Matheus, o grupo acompanhou parte do bloco do Michel Teló, pretende participar de toda a festa do Zé Felipe e, ainda, emendar em mais alguma coisa. "Pode ser que aconteça, somos bem espontâneo. Onde o vento levar, a gente vai", brinca.

Para isso, os amigos se planejaram com um cooler cheio de gelo, água e bebidas alcoólicas. A localização na Avenida Antônio Abrahão Caram ajuda, pois eles moram nas proximidades.

A ideia também é seguida por Maria Eduarda Silva, que veio de Ipatinga (MG) conhecer o carnaval de BH neste ano. Ela é uma amiga acompanharam todo o bloco do Michel Teló e acharam muito bom.

"Foi do modão ao axé, ao MPB. Ele cantou as músicas mais conhecidas. Teve cara de carnaval. Deu pra todo mundo curtir, mesmo quem não gosta muito de sertanejo", disse.

Segundo Maria Eduarda, ela e a amiga tiveram as expectativas superadas e espera que o próximo artista cumpra a mesma proposta, para manter o clima. Para emendar a folia, elas também se prepararam com água, gelo, bebidas e barrinhas de proteína.