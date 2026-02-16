Foliões aguardam Luísa Sonza e improvisam 'show de leques' em BH
Público enfrenta calor e animação toma conta do Bloco dos Gêmeos enquanto espera apresentação da cantora, em BH
Foliões que aguardavam a apresentação de Luísa Sonza no carnaval de BH improvisaram um “show de leques” para amenizar o calor na tarde desta segunda-feira (16/2), durante o Bloco dos Gêmeos, na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG).
Debaixo de sol forte, o público usava os leques para se refrescar e também para manter a animação enquanto esperava o início do show, previsto para as 14h, mas que não havia começado no horário.
Entre os foliões estava o assistente de controle operacional Carlos Eduardo, 26 anos, que veio de Itabira (MG) para acompanhar a apresentação. Fã da cantora, ele demonstrava expectativa para o espetáculo. “Seja maravilhoso, dê pra dançar e curtir muito”, disse.
Carlos destacou ainda o perfil do público no carnaval da capital. Segundo ele, o ambiente reúne pessoas com diferentes estilos e origens, sendo diversificado e inclusivo. A expectativa do show da cantora é de repertório variado, com axé, funk, pop e outros ritmos.
Bloco dos Gêmeos
O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no Carnaval de Belo Horizonte.
Em edições anteriores, já contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.