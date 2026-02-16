Assine
CARNAVAL

Foliões aguardam Luísa Sonza e improvisam 'show de leques' em BH

Público enfrenta calor e animação toma conta do Bloco dos Gêmeos enquanto espera apresentação da cantora, em BH

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/02/2026 15:33

Público usava os leques para se refrescar e também para manter a animação enquanto esperava o início do show de Luisa Sonza no Bloco dos Gêmeos.
Público usava os leques para se refrescar e também para manter a animação enquanto esperava o início do show de Luisa Sonza no Bloco dos Gêmeos. crédito: Wellington Barbosa

Foliões que aguardavam a apresentação de Luísa Sonza no carnaval de BH improvisaram um “show de leques” para amenizar o calor na tarde desta segunda-feira (16/2), durante o Bloco dos Gêmeos, na Avenida Brasil, em Belo Horizonte (MG).

Debaixo de sol forte, o público usava os leques para se refrescar e também para manter a animação enquanto esperava o início do show, previsto para as 14h, mas que não havia começado no horário.

Entre os foliões estava o assistente de controle operacional Carlos Eduardo, 26 anos, que veio de Itabira (MG) para acompanhar a apresentação. Fã da cantora, ele demonstrava expectativa para o espetáculo. “Seja maravilhoso, dê pra dançar e curtir muito”, disse.

Carlos destacou ainda o perfil do público no carnaval da capital. Segundo ele, o ambiente reúne pessoas com diferentes estilos e origens, sendo diversificado e inclusivo. A expectativa do show da cantora é de repertório variado, com axé, funk, pop e outros ritmos.

Bloco dos Gêmeos


O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no Carnaval de Belo Horizonte.

Em edições anteriores, já contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.

Tópicos relacionados:

bh carnaval-2026 carnavalbh luisa-sonza

