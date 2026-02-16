Assine
overlay
Início Gerais
FLORES

O Jardim das Delícias toma conta de ruas de bairro tradicional em BH

Foliões do Corte Devassa vestidos com flores coloriram o bairro Floresta na segunda-feira de carnaval

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
16/02/2026 12:35

compartilhe

SIGA
x
Alejandro de Campos Pinheiro escolheu misturar as flores com a bala delícia
Alejandro de Campos Pinheiro escolheu misturar as flores com a bala delícia crédito: Izabella Caixeta/EM/D.A.Press

Com o tema “Jardim das Delícias” o bloco Corte Devassa alegrou nesta segunda-feira de carnaval (16/2) as ruas do bairro Floresta, em Belo Horizonte (MG). Muitos foliões estavam vestidos com flores e personagens como Adão e Eva, Era Venenosa e Anaconda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O bibliotecário Alejandro de Campos Pinheiro, de 40 anos, escolheu misturar as flores com a bala delícia, que fez parte da infância de milhões de brasileiros. 

“A minha proposta foi trazer a bala delícia, que é uma memória afetiva de infância. Eu sou da década de 1980, na época a minha avó fazia o bolo de aniversário e tinha muita bala delicia de lembrança."

Leia Mais

  

Ele ainda conta que a expectativa com o cortejo é alta, já que é seu bloco preferido em BH. Ele destaca como diferencial do Corte Devassa a bateria aberta, que poucos blocos têm hoje em dia, e a diversidade do público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“É um bloco que propõe que a gente desenvolva a nossa criatividade, então acho que vai ter uma fantasia mais incrível que a outra”, diz Pinheiro.

Tópicos relacionados:

bh carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay