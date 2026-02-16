O Jardim das Delícias toma conta de ruas de bairro tradicional em BH
Foliões do Corte Devassa vestidos com flores coloriram o bairro Floresta na segunda-feira de carnaval
Com o tema “Jardim das Delícias” o bloco Corte Devassa alegrou nesta segunda-feira de carnaval (16/2) as ruas do bairro Floresta, em Belo Horizonte (MG). Muitos foliões estavam vestidos com flores e personagens como Adão e Eva, Era Venenosa e Anaconda.
O bibliotecário Alejandro de Campos Pinheiro, de 40 anos, escolheu misturar as flores com a bala delícia, que fez parte da infância de milhões de brasileiros.
“A minha proposta foi trazer a bala delícia, que é uma memória afetiva de infância. Eu sou da década de 1980, na época a minha avó fazia o bolo de aniversário e tinha muita bala delicia de lembrança."
Ele ainda conta que a expectativa com o cortejo é alta, já que é seu bloco preferido em BH. Ele destaca como diferencial do Corte Devassa a bateria aberta, que poucos blocos têm hoje em dia, e a diversidade do público.
“É um bloco que propõe que a gente desenvolva a nossa criatividade, então acho que vai ter uma fantasia mais incrível que a outra”, diz Pinheiro.