Vai chover em BH nesta segunda-feira de carnaval (16/2)? Veja previsão
Belo Horizonte não registrou chuva nos dois primeiros dias do carnaval de 2026. Confira a previsão completa e como se proteger do calorão
compartilheSIGA
Fevereiro começou com dias chuvosos em Belo Horizonte, mas a trégua chegou a tempo do carnaval. Nos dois primeiros dias de folia, a capital não teve chuva, e a previsão indica que a meteorologia está do lado dos foliões, pois o tempo deve permanecer aberto nesta segunda-feira (16/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil de BH, a manhã deve ser de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura máxima de 31°C e umidade do ar em torno dos 40%. No entanto, a partir da tarde, há chance de pancadas de chuva com raios.
Leia Mais
Neste domingo (15/2), a máxima esperada na capital era de 31°C, mas a maior temperatura registrada foi 29,9°C, às 14h, na estação Pampulha, na região de mesmo nome.
Minas Gerais
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira também será favorável para foliões de outras áreas de Minas Gerais.
Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas.
Já nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, deve haver céu claro a parcialmente nublado.
Como evitar a desidratação no carnaval?
Beba água regularmente
É indicado, pelo menos, oito copos por dia, ou mais, se estiver suando muito.
Evite bebidas alcoólicas em excesso
Elas podem levar à desidratação.
Consuma alimentos ricos em água
Frutas e vegetais com alto teor de água, como melancia, pepino e melão, podem ajudar a manter a hidratação.
Evite bebidas açucaradas
Refrigerantes e sucos industrializados podem ser desidratantes. Opte por água, chás gelados sem açúcar ou sucos naturais.
Use roupas leves e respiráveis
Escolha tecidos de algodão e linho, que ajudam a regular a temperatura corporal e evitar o excesso de transpiração.
Evite se expor ao sol durante os horários de pico
Procure os blocos que desfilam em horários mais frescos, como de manhã cedo ou no fim da tarde, para evitar a exposição excessiva ao mesmo.
Use protetor solar
O produto ajuda a proteger a pele dos danos causados pelo sol e a evitar a desidratação.
Mantenha-se em locais frescos
Procure ficar em ambientes ventilados durante os períodos mais quentes do dia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quantidade de líquido ideal
Cada pessoa tem necessidades individuais, portanto, ajuste a quantidade de líquidos que você consome de acordo com suas necessidades e condições específicas.