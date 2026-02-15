Luísa Sonza curte dia de sol e exibe corpo escultural nas redes

A cantora Luísa Sonza aproveitou o dia de calor deste domingo (15/2), no Rio de Janeiro, para relaxar na praia e compartilhou os registros com os seguidores nas redes sociais.

A artista de 27 anos publicou uma sequência de fotos em clima de verão e chamou atenção pelas tatuagens e pelas poses descontraídas. Nas imagens, aparece usando biquíni azul e preto, óculos escuros e bandana.

Em diferentes cliques, Luísa posa à beira-mar, destaca detalhes do corpo tatuado e registra o momento em que aplica protetor solar durante o passeio.

Luísa Sonza em seu Instagram – foto: Reprodução

Elogios nas redes sociais

Nos comentários, os fãs não economizaram elogios. "Trabalha, mas curte também", escreveu um seguidor. "É gata até tomando caipirinha", publicou uma internauta. "Musa do verão", comentou outro perfil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A publicação rapidamente ganhou destaque e reforçou a forte presença da cantora nas redes sociais, onde costuma compartilhar momentos da rotina e dos bastidores da carreira.