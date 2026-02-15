Assine
Luísa Sonza curte dia de sol e exibe corpo escultural nas redes

Cantora de 27 anos posou de biquíni à beira-mar e recebeu enxurrada de elogios dos fãs

Repórter
15/02/2026 19:43

Luísa Sonza curte dia de sol no Rio e exibe corpo escultural nas redes
Luísa Sonza curte dia de sol no Rio e exibe corpo escultural nas redes crédito: Tupi

A cantora Luísa Sonza aproveitou o dia de calor deste domingo (15/2), no Rio de Janeiro, para relaxar na praia e compartilhou os registros com os seguidores nas redes sociais.

A artista de 27 anos publicou uma sequência de fotos em clima de verão e chamou atenção pelas tatuagens e pelas poses descontraídas. Nas imagens, aparece usando biquíni azul e preto, óculos escuros e bandana.

Em diferentes cliques, Luísa posa à beira-mar, destaca detalhes do corpo tatuado e registra o momento em que aplica protetor solar durante o passeio.

Luísa Sonza em seu Instagram – foto: Reprodução

Elogios nas redes sociais

Nos comentários, os fãs não economizaram elogios. "Trabalha, mas curte também", escreveu um seguidor. "É gata até tomando caipirinha", publicou uma internauta. "Musa do verão", comentou outro perfil.

A publicação rapidamente ganhou destaque e reforçou a forte presença da cantora nas redes sociais, onde costuma compartilhar momentos da rotina e dos bastidores da carreira.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 luisa-sonza rio-de-janeiro

