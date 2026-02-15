Jornal americano cita Wagner Moura entre pessoas mais influentes dos EUA
'Washington Post incluiu o ator brasileiro indicado ao Oscar na relação de personalidades que estão moldando o futuro dos Estados Unidos
compartilheSIGA
Wagner Moura, de 49 anos, foi incluído na lista Post Next 50, que aponta pessoas influentes e que estão moldando o futuro da sociedade americana. A relação foi publicada pelo jornal The Washigton Post, que faz a seleção anualmente desde o ano passado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Além do brasileiro, aparecem nomes como o do jogador espanhol Lamine Yamal, o do ator americano Cory Michael Smith, o da comediante americana Keyla Monterroso Mejia (de "O estúdio") e as cantoras do grupo de K-pop Katseye. Também estão na lista o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, e Kai Trump, neta de Donald Trump, entre outros.
- Wagner Moura 'tapando' rosto de colega e veteranos com novatos: 12 detalhes da foto oficial do Oscar
O jornal americano destaca que Wagner é uma "superestrela brasileira de 49 anos, que acaba de conquistar sua primeira indicação ao Oscar". O texto lembra que fazia uma década que o ator não atuava em português, até estrelar "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, pelo qual vem recebendo reconhecimento.
"Isso se deve em parte ao fato de sua carreira nos EUA ter decolado depois que ele interpretou Pablo Escobar no sucesso em espanhol "Narcos", da Netflix, e em parte, segundo ele, por causa da perseguição do ditador conservador Jair Bolsonaro (agora cumprindo 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe em 2022), que Moura disse ter tornado 'impossível' ser artista no Brasil", afirma a publicação.
"Ser político é central para quem Moura é", prossegue o texto. "Enquanto promovia 'O Agente Secreto', Moura -que obteve sua cidadania americana durante o governo Biden e se autodenomina 'um americano orgulhoso'- provou ser um ator que não apenas apoia causas usando fitinhas, mas que defende aberta e publicamente suas crenças políticas. Ele não hesita em chamar a guerra em Gaza de 'genocídio' ou denunciar o 'racismo' das atividades do ICE."
Segundo o Washington Post, o Post Next 50 é seu "olhar anual sobre as pessoas que estão ativamente remodelando como a América pensa, trabalha, se conecta e cria". A lista tem nomes da política, da cultura, da tecnologia e de outros "cantos silenciosos onde a influência cresce".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Isso não é um prêmio. Não há troféus nem rankings – apenas reportagem", explica o jornal. "Jornalistas do Washington Post, com base em fontes aprofundadas, selecionaram as pessoas que definirão as histórias de 2026. Aquelas que já estão impulsionando as próximas manchetes, quer você torça por elas ou não."