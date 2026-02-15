Assine
FOLIA EM SALVADOR

Margareth Menezes homenageia Preta Gil e exalta democracia do carnaval

Ministra da Cultura puxou o Trio da Cultura, no circuito Barra-Ondina, na capital baiana

ALEXANDRE SANTOS
ALEXANDRE SANTOS
Repórter
15/02/2026 14:03

Cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes puxou trio em Salvador
Cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes homenageou Preta Gil ao passar em frente ao camarote Expresso 222: "Para sempre no nosso coração", disse a artista crédito: Redes sociais

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, exaltou o caráter democrático do carnaval no Brasil ao iniciar o seu desfile no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite desse sábado (14/2).

"Gente diferente, gente da nossa terra, gente que vem de fora, mas curtindo o carnaval numa boa. É isso aí: é possível conviver também. Isso é muito bom, o Brasil tem isso", disse Margareth, que está completando 39 anos de carreira artística.

 

Ela puxou um trio que teve como convidadas as também cantoras Luedji Luna e Josyara, nomes da nova geração da música baiana.

Ao passar pelo Expresso 2222, da família do cantor Gilberto Gil, Margareth lembrou de Preta Gil, que morreu vítima de câncer, em julho de 2025.

"Para sempre no nosso coração", disse.

Tópicos relacionados:

brasil cantora carnaval carnaval-2026 celebridades cultura preta-gil salvador

