No carnaval de Salvador, Léo Santana faz pedido inusitado para Ancelotti

Cantor fez apelo público ao treinador da Seleção e recebeu resposta bem-humorada durante evento na capital baiana

Joubert Júnior
Joubert Júnior
Repórter
14/02/2026 10:38

O cantor Léo Santana aproveitou o clima do Carnaval de Salvador para fazer um pedido direto ao técnico Carlo Ancelotti: a convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo.

Durante o evento na capital baiana, Léo interrompeu o discurso para enviar um recado ao treinador da Seleção. "Ah, e um recado, Ancelotti: coloca o Neymar nessa Seleção, pelo amor de Deus. É só um pedido de um fã, desculpa, eu não podia perder essa", afirmou o artista.

Ancelotti reagiu de forma descontraída ao apelo. Sorrindo, respondeu: "Obrigado pelo conselho".

Pedido por Neymar na Seleção repercute no Carnaval de Salvador

O momento rapidamente repercutiu entre os presentes e nas redes sociais. A fala de Léo Santana ocorreu em meio à festa que reúne milhares de foliões nas ruas de Salvador durante o Carnaval.

Neymar, um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, costuma ser tema de debates sobre convocações e desempenho na Seleção. O comentário do cantor reforça o apoio de parte da torcida ao retorno do atacante em futuras competições.

bahia carlo-ancelotti carnaval-2026 cultura esportes leo-santana neymar

