No carnaval de Salvador, Léo Santana faz pedido inusitado para Ancelotti
Cantor fez apelo público ao treinador da Seleção e recebeu resposta bem-humorada durante evento na capital baiana
O cantor Léo Santana aproveitou o clima do Carnaval de Salvador para fazer um pedido direto ao técnico Carlo Ancelotti: a convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo.
?????????De repente no trio de Léo Santana.— Gabrielle Gomes (@GabrielleeGomes) February 13, 2026
Trabalhando hoje cobrindo cada passo de Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que está no carnaval de Salvador pic.twitter.com/0mBiyf9wlw
Durante o evento na capital baiana, Léo interrompeu o discurso para enviar um recado ao treinador da Seleção. "Ah, e um recado, Ancelotti: coloca o Neymar nessa Seleção, pelo amor de Deus. É só um pedido de um fã, desculpa, eu não podia perder essa", afirmou o artista.
Ancelotti reagiu de forma descontraída ao apelo. Sorrindo, respondeu: "Obrigado pelo conselho".
Pedido por Neymar na Seleção repercute no Carnaval de Salvador
O momento rapidamente repercutiu entre os presentes e nas redes sociais. A fala de Léo Santana ocorreu em meio à festa que reúne milhares de foliões nas ruas de Salvador durante o Carnaval.
Neymar, um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, costuma ser tema de debates sobre convocações e desempenho na Seleção. O comentário do cantor reforça o apoio de parte da torcida ao retorno do atacante em futuras competições.