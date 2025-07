Léo Santana revela planos de ter mais um filho com Lore Improta

SIGA NO

Pai da pequena Liz, de 3 anos, Léo Santana compartilhou em entrevista recente ao Gshow como ser pai mudou profundamente sua vida. Segundo o cantor, a chegada da filha com Lore Improta trouxe mais responsabilidade, maturidade e um novo olhar sobre o mundo. “A paternidade me potencializou como homem. Tudo mudou, até o modo de me expressar nas redes sociais”, comentou.

Mesmo com a correria dos shows e compromissos profissionais, Léo tem conseguido adaptar a rotina para ter a família por perto. Ele contou que a atual estabilidade permite levar Lore e Liz em muitas viagens. “Hoje conseguimos viajar juntos, com estrutura, conforto e tranquilidade. Isso faz toda a diferença”, afirmou o artista.

Consolidado, Léo Santana segue colecionando hits, conquistando cada vez mais seguidores por todo o país e até mesmo pelo mundo! Rapidamente, a música fez tanto sucesso que chegou ao 11º lugar na lista das mais reproduzidas do mundo na plataforma de música, ficando à frente de hits como "Cuff It", da diva pop Beyoncé.

Vem mais um bebê por aí?

A ideia de ampliar a família não é novidade entre o casal. Segundo Léo, desde o nascimento de Liz, ele e Lore já comentam sobre ter um segundo filho. “Estamos nos preparando. Se Deus quiser, até o ano que vem vem mais um aí… um menino ou uma menina, vamos ver!”, disse, deixando claro que o desejo é manter uma diferença pequena de idade entre os filhos.

A decisão já tem data para acontecer?

Léo revelou que o plano é que o novo bebê chegue logo: “A gente ainda quer esse ano. Estamos trabalhando nisso”, disse entre risos. O casal quer repetir a experiência da gestação ainda em 2025, e não esconde o entusiasmo com a possibilidade de dar um irmãozinho ou irmãzinha para Liz.

