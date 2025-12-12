Como música de Léo Santana e Melody virou hit na Ásia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A parceria de Léo Santana com Melody, “Desliza (Ólhinho no Corpinho)”, é uma das favoritas para ser o hit do Carnaval de 2026. O que ninguém esperava é que a música fosse atravessar continentes e virar um fenômeno viral na Ásia. O estouro internacional da faixa ganhou impulso a partir de um vídeo inesperado publicado por duas integrantes do Katseye, o grupo feminino global lançado pela Hybe e pela Geffen Records.

No último dia 3 de outubro, as cantoras Daniela Avanzini (EUA) e Yoonchae Jeung (Coreia do Sul) publicaram no TikTok um vídeo reproduzindo a coreografia oficial de “Desliza”. A partir dessa postagem, a música explodiu em países como Filipinas, Indonésia, Malásia, Coreia do Sul e até Portugal.

meio que ver a daniela e a yoonchae dançando uma música da melody não estava no meus planos hoje pic.twitter.com/kll4s3zFdu — acervo katseye (@katsacervo) October 3, 2025

O impacto foi tão grande que, segundo a Universal Music, Filipinas e Indonésia disputam o posto de maior público global do cantor, algo inédito na carreira de Léo. Até então, ele era mais reconhecido em Portugal.

Lançada em maio, “Desliza” já acumulava números sólidos no Brasil, entrando na lista das 50 músicas mais ouvidas do país em setembro. Mas foi com o empurrão do Katseye que a faixa realmente atravessou fronteiras.

Atualmente, o hit tem mais de 50 milhões de reproduções no Spotify e está no Hot 100 da Billboard Brasil, ocupando a 40ª posição. A música também aparece nas paradas de músicas virais das Filipinas, Indonésia e Malásia.

No YouTube, o clipe — gravado em Salvador — se aproxima dos 70 milhões de visualizações.

Quem é o Katseye?

O Katseye é uma girl band que surgiu após o reality show global “Dream Academy” (2023–2024), uma colaboração entre a gigante de k-pop Hybe — responsável pelo fenômeno BTS — e a Geffen Records, braço da Universal Music.

Embora suas músicas flertem com o estilo visual e performático do k-pop, o projeto é considerado um “girl group global”, reunindo integrantes dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Suíça e Filipinas.

O grupo ganhou fama mundial com o hit “Gnarly”, que ultrapassou 120 milhões de views e dominou o TikTok, tornando-se uma das coreografias mais replicadas de 2025. O Katseye tem apresentação marcada no Lollapalooza Brasil 2026, no Autódromo de Interlagos (SP), em março.