Conhecido pelo pagode baiano, Gigante vai do sertanejo ao funk com parcerias

Leo Santana, vestido de Alice no País das Maravilhas, comandou o bloco As Muquiranas, na terça-feira de carnaval, em Salvador (foto: Alfredo Filho/divulgação)

Leandro Silva de Santana vendeu frango assado nas praias de Salvador, foi dono de uma barbearia, trabalhou em tendas de coquetéis, tocou percussão, integrou várias bandas na capital baiana, até chegar ao Parangolé. Por sete anos, Léo Santana comandou o grupo formado em 1998 e um dos expoentes do estilo pagode baiano. Há 10 anos, o grupo ganhou reconhecimento nacional alavancado pelo sucesso Rebolation.





À frente da banda, ele percorreu o Brasil e fez shows na Europa e nos Estados Unidos, além de emplacar canções de sucesso. Em 2014, o Gigante, como é conhecido, deu início à carreira solo.“Sou muito grato por tudo o que aconteceu ao longo de todos esses anos. Rebolation me deu frutos sensacionais e foi uma canção que me levou para diversos locais no Brasil. Foi um grande sucesso”, afirma.





Desde que saiu em carreira solo, Léo Santana gravou três álbuns. O primeiro, Baile da Santinha, consagrou de vez o sucesso do cantor no Brasil. Com participação da sertaneja Marília Mendonça, o trabalho teve Santinha, Vidro fumê e Um tal de toma como singles tocados em festas e rádios. Em seguida, lançou Ao vivo em Goiânia, com inéditas e músicas antigas.









No ano passado, realizando uma média de 20 shows por mês, Léo Santana lançou a primeira parte do DVD Levada do Gigante. Com participações de Anitta, Atitude 67, Lauana Prado e o porto-riquenho Jhay Cortez, a gravação teve ingressos esgotados e o baiano sacudiu o Credicard Hall. O trabalho reuniu 21 músicas, entre elas, 18 canções inéditas e três regravações.





Questionado sobre a diferença do Léo Santana de Rebolation para o artista que conduz Levada do Gigante, o baiano atribui o crescimento à maturidade. “Com o tempo, vamos ganhando experiência, aprendendo cada vez mais e entendendo melhor cada passo dado. Hoje, eu tenho muito mais maturidade no sentido de lidar com determinadas situações, de condução da carreira, também”, diz.



PARCERIAS

Apesar de ser um dos principais nomes do pagode baiano, ao lado de Xanddy, do Harmonia do Samba, e Tony Salles, atual vocalista do Parangolé, o amadurecimento de Léo Santana e a condução que deu à carreira o transformaram em um artista versátil.





Quem acompanha um show do Gigante sabe que ele percorre os ritmos baianos, mas também passa pelo funk, pelo sertanejo, pelo pagode. Nesse caminho, Léo Santana também é um dos artistas mais procurados para parcerias musicais. Ele gravou com Ivete Sangalo, Rai Saia Rodada, Ludmilla, Luan Santana, Mano Walter, Simone e Simaria, Felipe Araújo, Thiaguinho, entre outros.





“Acredito muito na potência e em como essas parcerias podem render bons frutos. Principalmente para não me manter na zona de conforto, sabendo que posso caminhar por outros ritmos e a música ser muito bem aceita, como Invocada, com Ludmilla, e Apaixonadinha, com Marília Mendonça. Graças a Deus, essas parcerias têm rendido resultados muito bons. Acredito que é o conjunto: a própria música, quem está cantando, o trabalho de pós-lançamento. Não existe fórmula pronta. Deixo sempre Deus conduzir e confio”, afirma.





Além de emplacar hits e dialogar com uma legião de fãs nas redes sociais – o cantor tem, só no Instagram, mais de 13,5 milhões de seguidores – Léo Santana percorre o país com shows e projetos musicais. Ele conduz o bloco de carnaval fora de época #VemComoGigante, o Baile da Santinha e O Encontro, no qual se reúne com Tony Salles e Xanddy.





ANITTA No carnaval deste ano, o Gigante tinha duas candidatas a hit: Contatinho, com a participação da funkeira Anitta, e Eu não vivo sem ela (eu te amo putaria). O sucesso da primeira surpreendeu o próprio cantor, segundo ele diz. “Lançamos a canção em setembro de 2019 e ela vem rendendo até hoje. Isso me deixa cada dia mais grato, realizado e muito feliz com o andamento de todo esse desempenho positivo.”



Canções lançadas em 2019 seguem fortes no repertório do cantor neste ano. Além de Contatinho, faixas, como Sentadão, parceria de Pedro Sampaio com Felipe Original (conhecido por Hit contagiante) e JS Mão de Ouro; Surtada, de Dadá Boladão, Tati Zaqui e OIK; Combatchy, de Anitta, Lexa, Luísa Sonza e Mc Rebecca; e Amor de quê, de Pabllo Vittar, continuam nas playlists do verão. Sem falar no sucesso do brega funk Tudo ok, de Thiaguinho MT.









HITS DO LEO





» 2010 - Rebolation

» 2011 - Tchubirabiron

» 2012 - Madeira de lei

» 2013 - Dança do arrocha

» 2014 - Nossa cor

» 2015 - Abana

» 2016 - Deboche

» 2017 - Santinha

» 2018 - Várias novinhas

» 2019 - Crush blogueirinha

» 2020 - Contatinho