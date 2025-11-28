Melody e Juceir Jr. são presenças de destaque no Digital Awards BR 2025

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Digital Awards BR, a principal celebração do mercado digital brasileiro, anuncia seus principais destaques e premiados, com grande ênfase no impacto dos artistas e criadores de conteúdo na economia criativa. O evento, que reconhece o talento e a inovação que moldam o mercado, está sendo realizado hoje no São Paulo Expo, integrado ao Creator Economy Experience (CEEX).

A premiação, que celebra as empresas e personalidades que impulsionam a transformação digital, coloca os talentos musicais e de entretenimento no centro das atenções.

No campo musical, a cantora Melody é um dos grandes destaques do Digital Awards 2025 por seu impacto e domínio nas plataformas digitais. Junto a ela, Juceir Jr., reconhecido como Hitmaker e Estrela da Casa (TV Globo), reforça o talento nacional que viraliza no ambiente online.

A força do entretenimento e da influência também é evidenciada com nomes aclamados: a Rainha dos Baixinhos, Xuxa (em destaque pela campanha digital do Canva), o youtuber Enaldinho, a apresentadora Patrícia Ramos, e as estrelas do humor Ruivo, Stefany Thais e Taimon Müller são reconhecidos por seu impacto massivo. A diversidade é celebrada com o prêmio Vovó Tiktoker (melhor idade) e o reconhecimento a Léo Picon (Prêmio Vanguarda).

Além disso, o prêmio reconhece a excelência em conteúdo nichado, como o canal infantil de sucesso global, Mundo Bita (Canal infantil no Youtube), e o conteúdo de fé com o Café com Deus Pai (Podcast).

O evento também coloca em evidência as empresas e profissionais que impulsionam o mercado com tecnologia e estratégia:

Cases de Mercado: Gigantes como Nubank (Case Digital) e a montadora BYD (Inovação Digital - Tecnologia em automobilismo) demonstram como a inovação se traduz em negócios.

Comunicação e Plataformas: O poder da mídia é representado pelo Pânico (Jovem Pan) na categoria Rádio e Streaming, Rede Vivax (TV Digital) e o portal R7. Plataformas essenciais como Pinterest e Youtube também são reconhecidas.

Estratégia e Educação: Líderes em educação e infoprodutos, como G4 Educação (Alfredo Soares), Leandro Ladeira (Lançamento digital), Giovanni Begossi (El Professor de Oratória / Infoproduto digital) e o estrategista digital Pedro Henrique, reforçam a importância da qualificação no setor.

Responsabilidade Social e Lifestyle: O evento celebra a responsabilidade social com o reconhecimento de ações como a Praça Digital no Sertão dos Amigos do Bem e o trabalho de Unicef (Ação Social), assim como cases de lifestyle, serviços e tendências, como PARIS 6 (Gastronomia) e Desbrava SP (Dicas de SP).

WHY TALKS e Cobertura Exclusiva.

A grande novidade desta edição é a conferência internacional WHY TALKS, que reunirá líderes para discutir o propósito de suas ações. A cerimônia de premiação foi apresentada por Guto Melo e Vanessa Bellini, com direção artística de Armando Colussi.

Criado em 2016, o Digital Awards BR tem como missão valorizar profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento do mercado digital brasileiro. A premiação abrange diversas categorias, como Marketing Digital, E-commerce, Redes Sociais, Inovação e Tecnologia, Conteúdo Digital, Mobile e aplicativos, entre outras, reconhecendo o talento e a criatividade que impulsionam o crescimento do setor.

Confira a lista completa dos destaques e premiados que brilharam na edição de 10 anos do Digital Awards BR:

Xuxa (CANVA) - Melhor Campanha Digital

Nubank - Case Digital

Melody - Música / Destaque Plataformas Digitais

Juceir Jr - Estrela da Casa / Hitmaker

Enaldinho - Youtuber (vídeo)

Patricia Ramos - Influencer / Apresentadora

Vovó Tiktoker - Influencer / Melhor Idade

Ruivo - Influencer / Humor

Stefany Thais - Influencer / Humor

Taimon Müller - Influencer / Humor

Léo Picon - Influencer / Prêmio Vanguarda

Mundo Bita - Canal Infantil no Youtube

Cafe com Deus Pai - Podcast

Podcast Ticaracatica - Rádio e Streaming (Pânico)

R7 - Portal

Rede Vivax - TV Digital (Luciano Peres)

BYD - Inovação Digital / Tecnologia em Automobilismo (Vivian Luzor)

Pinterest - Plataforma (Heitor Melo)

YouTube - Plataforma Digital (Sandra Jimenez)

G4 Educação - Educação (Alfredo Soares)

Giovanni Begossi - El Professor de Oratória / Infoproduto Digital

Pedro Henrique - Estrategista Digital / Alfinetei

Aloha Influencer - Agência de Influenciadores

Giuliana Flores - E-Commerce (CEO - Clovis Souza)

PARIS 6 - Influencer / Gastronomia (Jessica Ponte)

Desbrava SP - Influencer / Dicas de SP

The Led - Comunicação Visual Digital (Richard Albanesi)

321 Go - Franquias On Line

Scruff - App de Relacionamento (Guigo Kieras)

Unicef - Ação Social (Mayara)

Amigos do Bem - Praça Digital no Sertão (Carlo Albanesi)

Fundação Laço Rosa - Ação Social

Falaê Brasil - Escola de inglês On Line

