Tocanna: cantora de IA viraliza com o hit proibidão 'São Paulo'

Uma versão proibidona da música "Empire State of Mind”, de Jay-Z e Alicia Keys, tomou conta nas redes sociais. A faixa “São Paulo” não celebra a vida em Nova York. Ela traz estrofes explícitas e debochadas sobre a capital paulista.

Trechos como “Sexo gostoso na Cracolândia, em um canto sem luz” ou “Na cidade de São Paulo, eu posso ser assaltada ou ser esfaqueada” viralizaram rapidamente, gerando milhares de vídeos em tom de deboche sobre a cidade ou reacts divertidos sobre a letra da música. Por trás da música viral, está Tocanna, artista que soma quase 200 mil ouvintes mensais no Spotify.

Quem é Tocanna?

Com corpo humano e cabeça de tucano, Tocanna não existe. A artista foi criada por inteligência artificial.

O projeto começou em 2024, graças ao designer gráfico Gustavo Sali, de 25 anos. A ideia surgiu como uma brincadeira entre amigos, mas, um ano depois, a personagem voltou com força total e se transformou em um dos maiores fenômenos digitais de 2025.

“Escrevi a canção ‘São Paulo’ com a ideia de ser mais cômica do que um ‘proibidão’ genérico. A intenção era causar desconforto, mas de forma engraçada”, contou Gustavo ao g1.

Reservado, ele não revela foto nem cidade onde vive, alegando privacidade. Sobre dinheiro, confirma que já lucra com Tocanna por meio da monetização de vídeos, mas não abre valores.

Ao todo, Tocanna já lançou 32 produções entre singles e álbuns, todas disponíveis em plataformas de streaming como Spotify e Apple Music. O perfil, inclusive, já é verificado.

O repertório segue um padrão: músicas conhecidas são recriadas com vocais gerados por inteligência artificial e letras de teor sexual. Entre as mais populares, além de “São Paulo”, estão “É Disso Que a Velha Gosta” e uma versão de “Die with a Smile”, de Bruno Mars e Lady Gaga.

No Instagram, Tocanna aparece como uma artista real: montagens a colocam no festival The Town, em fotos ao lado de Anitta e Bruna Marquezine, e até em apresentações do famoso Tiny Desk Concert, da NPR.

“O projeto é como um caldeirão de cultura pop. Misturo referências de artistas brasileiros e internacionais, alternativos e populares. É de propósito que Tocanna seja uma mistura de tudo”, explicou Gustavo.

Um dos maiores desafios do projeto é a questão dos direitos autorais, já que Tocanna se apoia em melodias já conhecidas. Gustavo admite sentir receio, mas segue apostando no experimento artístico.

Ele não revela quais ferramentas de inteligência artificial utiliza, afirmando que manter segredo faz parte da proposta.

A onda dos artistas virtuais