Daniela Mercury abre trio em Salvador denunciando violência contra mulheres
No trio, em Salvador, na Bahia, Mercury reforçou a importância do respeito e da proteção às vítimas
Daniela Mercury arrastou uma multidão no circuito do carnaval de Salvador (BA).
A entrada no trio foi um espetáculo à parte. A cantora chegou disfarçada no meio do público, vestindo um macacão rosa e máscara, acompanhada por integrantes da equipe com figurinos semelhantes e leques nas mãos. No percurso até o trio, abriu o macacão, retirou a máscara e iniciou a música "Terreiro", aposta da artista para o carnaval deste ano.
A artista abriu a apresentação chamando atenção para casos de violência contra as mulheres. No trio, Mercury reforçou a importância do respeito e da proteção às vítimas.
Durante o show, Daniela mencionou Preta Gil. Salvador era a cidade que a cantora, que morreu no ano passado, costumava passar o carnaval em família.