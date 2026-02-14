Assine
'MULHER DE PODER'

Daniela Mercury abre trio em Salvador denunciando violência contra mulheres

No trio, em Salvador, na Bahia, Mercury reforçou a importância do respeito e da proteção às vítimas

14/02/2026 10:34

Daniela Mercury começou trio na pipoca, junto com milhares de foliões
Daniela Mercury começou trio na pipoca, junto com milhares de foliões crédito: Instagram / Daniela Mercury

Daniela Mercury arrastou uma multidão no circuito do carnaval de Salvador (BA).

A entrada no trio foi um espetáculo à parte. A cantora chegou disfarçada no meio do público, vestindo um macacão rosa e máscara, acompanhada por integrantes da equipe com figurinos semelhantes e leques nas mãos. No percurso até o trio, abriu o macacão, retirou a máscara e iniciou a música "Terreiro", aposta da artista para o carnaval deste ano.

A artista abriu a apresentação chamando atenção para casos de violência contra as mulheres. No trio, Mercury reforçou a importância do respeito e da proteção às vítimas. 

Durante o show, Daniela mencionou Preta Gil. Salvador era a cidade que a cantora, que morreu no ano passado, costumava passar o carnaval em família.

bahia carnaval carnaval-2026 celebridades daniela-mercury salvador

