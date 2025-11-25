Assine
JOIA DA SAUDADE

Como as cinzas de Preta Gil viraram diamantes para amigos e família

Diamantes foram produzidos a partir do carbono das cinzas e entregues a amigos que acompanhavam a cantora na luta contra o câncer

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/11/2025 09:29

A cantora Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. Ela descobriu a doença em janeiro de 2023 e, após quimioterapia e radioterapia no Brasil, viajou para os Estados Unidos para um tratamento experimental.
Cinzas de Preta Gil foram usadas para confecção de diamantes em laboratório crédito: Divulgação

Parte das cinzas de Preta Gil foi transformada em diamantes que foram entregues a amigos e familiares da cantora. As pedras foram criadas em laboratório e fazem parte do último desejo da artista, que morreu em julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

Os primeiros presentes foram destinados aos amigos mais próximos de Preta — o grupo conhecido como “Diamonds”, formado por Gominho, Duh Marinho, Jude, Soraya e Malu Barbosa. Uma pedra maior será entregue à família Gil.

O processo utiliza nanotecnologia para reproduzir, em ambiente controlado, as condições naturais de formação de um diamante. O procedimento resume em cerca de 60 horas o que na natureza levaria milhões de anos.

O processo começa com o carbono das cinzas sendo isolado e purificado por sucessivas queimas. Depois, o material é transformado em grafite e submetido a temperaturas que podem chegar a 3.000°C. 

Com pressão equivalente ao peso do Monte Everest na cabeça de uma agulha, os átomos do grafite se reorganizam e formam o diamante bruto, que depois é lapidado. O custo inicial de uma peça desse tipo parte de R$ 3.800 e varia conforme o tamanho.

Último desejo 

Meses antes de morrer, Preta manifestou aos amigos o desejo de transformar parte das cinzas em diamantes. Ela havia se encantado ao descobrir que pedras preciosas podem ser produzidas artificialmente em laboratório.  A ideia, que descreveu como “magnífica”, foi respeitada integralmente pela família.

Após a cremação, parte das cinzas seguiu para um laboratório em São Paulo, responsável pela criação das pedras destinadas aos amigos. Outra porção foi enviada a um laboratório em Curitiba, encarregado do diamante da família Gil — produzido integralmente no Brasil.

Ao todo, foram fabricadas 12 pedras para os amigos. Cada uma recebeu uma gravação a laser com o nome da homenageada, visível apenas por meio de lupa de alta ampliação.

Nos stories do Instagram, o cantor Duh Marinho exibiu o pacote com cinco unidades dos diamantes, cada um identificado com o nome de Preta e dos amigos. “Meu amor sempre comigo”, escreveu ao mostrar a joia de perto.

Gominho também compartilhou a lembrança nas redes sociais e relembrou a força da amiga;
“Ela era um diamante bruto, nunca foi lapidado. Ela se lapidava quando queria, do jeito dela. Isso foi o que mais aprendi com ela: não se deixar lapidar. A Preta é isso… Ninguém destrói, ninguém quebra”, disse, emocionado.

O apresentador contou que não pretende transformar o diamante em um acessório de uso diário. “Não vou usar isso aqui. Vou deixar guardado para sempre, porque sou muito lesado e tenho medo de perder. Se fosse qualquer diamante, tudo bem. Tenho medo de ser assaltado também, moro no Rio de Janeiro”, alertou. 

“Por a gente ser o Diamonds, representa muito ela. Que coisa mais linda! Se você coloca no microscópio, consegue ver o nome dela cravejado. Queria muito andar com ele, mas não quero correr o risco de perder”, contou.

O influenciador contou que deixará o diamante ao lado da cama, junto de objetos que considera energéticos. Ele também refletiu sobre a amizade com Preta e o período de tratamento da cantora, quando passou três anos acompanhando de perto sua rotina.

Uma lembrança eterna

Para muitos amigos, o gesto tem um significado ainda mais profundo. Anos atrás, Preta, Gominho, Duh, Jude e Soraya tatuaram o desenho de um diamante no dedo como símbolo de união.

“É igual diamante. Não quebra. A Preta é isso”, resumiu Gominho, emocionado.

Os laboratórios responsáveis pela produção afirmam que a forma como a luz atravessa a pedra — multiplicando-se em reflexos — representa simbolicamente a maneira como a presença e a energia de Preta Gil continuam se espalhando.

