Bela Gil faz homenagem comovente à irmã Preta Gil: “Você era a nossa luz”

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Bela Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira (24/7) para se despedir publicamente de sua irmã, Preta Gil, que faleceu aos 50 anos no último domingo (20/7). Em uma publicação tocante, a apresentadora compartilhou fotos antigas, desde momentos da infância até registros recentes, em uma linha do tempo afetiva marcada por cumplicidade, amor e admiração. “Você era mesmo a minha alegria”, escreveu Bela em um dos trechos.

O que a homenagem revelou sobre a relação entre as duas?

No longo texto publicado no Instagram, Bela expôs a profunda conexão que mantinha com Preta Gil, descrevendo-a como “luz”, “apoio” e “espetáculo”. Em meio à tristeza, a apresentadora também deixou uma mensagem sobre autenticidade e coragem. “Lembrar que é para viver a vida fiel a quem somos… Você abriu portas e caminhos e seguirei trilhando”, declarou. O desabafo mostra não apenas a dor da perda, mas também a inspiração que Preta representa para a irmã.

Bela Gil: reprodução / Instagram

A homenagem mobilizou milhares de seguidores e admiradores da cantora. Entre as mensagens de carinho e solidariedade, nomes como Juliette, Letícia Sabatella, Astrid Fontenelle, Cissa Guimarães, Erika Januza e Sandra Annenberg deixaram seus comentários em apoio a Bela. A comoção nas redes reflete o carinho coletivo por Preta Gil, uma artista cuja trajetória foi marcada por autenticidade, alegria e coragem.

O que aconteceu nos últimos dias de Preta Gil?

A cantora estava em Nova York desde abril, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer de intestino, diagnosticado há dois anos. No domingo (20/7), a artista passava mal enquanto era transportada de ambulância rumo ao aeroporto para retornar ao Brasil. Infelizmente, não resistiu. Sua morte gerou grande comoção no país, e diversos artistas e fãs prestaram homenagens desde então.

Qual é o legado de Preta Gil, segundo a irmã?

Nas palavras emocionadas de Bela, fica evidente o legado deixado por Preta: autenticidade, liberdade e coragem para viver sem medo de ser quem se é. “Quem aguenta ficar longe? Eu seguro em mim tudo que se parece com você”, escreveu, resumindo em uma frase o impacto profundo da irmã em sua vida. Para Bela, o luto se mistura à gratidão de ter dividido a vida com uma mulher tão potente e inspiradora.

