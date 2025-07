Últimos momentos de Preta Gil vem à tona

A comoção tomou conta dos fãs, amigos e familiares com a morte de Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. No entanto, o que ainda não havia sido revelado ao público veio à tona pelas palavras de uma de suas amigas mais íntimas: Carolina Dieckmmann.

Durante entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, a atriz compartilhou, com voz embargada, detalhes dos quatro dias que antecederam a morte da cantora. O relato causou forte impacto não apenas pelo conteúdo emocional, mas também por evidenciar a intensidade dos laços que uniam as duas artistas.

“Passei os últimos dias fazendo carinho nela. Foi a gente debruçada sobre ela. Amando profundamente em todos os minutos”, confessou Carolina Dieckmmann, que acompanhou de perto os instantes finais da amiga.

Virada inesperada no estado de saúde de Preta Gil

Segundo a atriz, a viagem aos Estados Unidos foi motivada por uma vontade genuína de estar próxima de Preta Gil, mas sem imaginar a gravidade da situação. “Não tinha nada muito grave acontecendo”, explicou. O quadro, porém, se agravou de forma súbita: “Quando eu cheguei lá, a situação já tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo, sabe?”, completou.

Preta Gil, de acordo com o depoimento, já se encontrava debilitada pela sequência intensa de tratamentos oncológicos. Ainda assim, a despedida foi marcada por uma atmosfera de paz. “A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos e cercada de muito amor, Andreia. Muito amor, muito mesmo”, declarou Carolina.

Último desejo será respeitado

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa de Gilberto Gil, pai da artista, o corpo de Preta Gil será cremado, conforme seu desejo em vida. A cerimônia de despedida deverá acontecer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos espaços mais emblemáticos da cultura nacional, mas a data depende da liberação e do traslado do corpo.

A luta silenciosa e corajosa contra o câncer

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta Gil enfrentou com coragem e transparência os desafios impostos pela doença. Após meses de tratamento, chegou a anunciar a remissão em dezembro, após uma cirurgia de grande complexidade, que incluiu a reconstrução do trato intestinal. Contudo, em agosto de 2024, a doença voltou com força, atingindo linfonodos, o peritônio e o ureter.

Mesmo com o diagnóstico de metástase, a artista seguiu acreditando na possibilidade de cura e, em abril deste ano, afirmou em entrevista ao Domingão com Huck: “No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por g1 (@portalg1)

The post Últimos momentos de Preta Gil vem à tona appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.