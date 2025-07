Gominho relata momento na cachoeira após morte de Preta Gil

Ainda em luto pela morte de Preta Gil, o apresentador Gominho compartilhou com os fãs um relato comovente e repleto de sensibilidade. Em publicação feita na noite desta quarta-feira (30), ele contou que viveu uma experiência espiritual durante uma visita à Poço do Céu, uma cachoeira localizada na Serrinha do Alambari, no interior do Rio de Janeiro.

“Hoje fui na cachoeira ouvir o som das águas, deitado numa pedra, enquanto o sol me contemplava, senti o perfume dela em cada folha que chacoalhava. Se não fosse uma novela, a vida não teria graça. Sigo mantendo a festa enquanto choro pela estrada. Ainda bem que sua presença me guia em cada encruzilhada”, escreveu o influenciador.

A cantora faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após mais de dois anos de luta contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos, onde se submetia a um tratamento alternativo, quando veio a óbito. A cerimônia de cremação ocorreu no último dia 25, no Rio de Janeiro.

Amizade de Preta Gil e Gominho

Durante a despedida de Preta Gil, Gominho relembrou a origem da amizade entre os dois. Eles se conheceram em 2010, por meio do Twitter, e o primeiro encontro aconteceu em um show da cantora, no mesmo ano.

“Sempre sinto ela viva. Ela mudou a minha vida do nada. Conheci a Preta da forma mais louca do mundo. Estava no show dela dançando. Sabia quem era e amava pela ousadia, mas nunca tinha visto na minha vida. Ela me viu dançando e falou: ‘Viado, vem dançar no palco’. Assim que começou a nossa amizade”, relembrou, visivelmente emocionado.

A relação entre eles era tão intensa que Gominho chegou a morar com a cantora em duas ocasiões: em 2013 e em 2023, logo após o diagnóstico da doença. Na época, ele deixou um emprego fixo em uma rádio de Salvador, na Bahia, para cuidar da amiga.

“Ela sempre me empurrando em tudo que podia para eu trabalhar. Se estou no Multishow desde 2015, é graças a ela. Preta criou um projeto para me colocar lá”, reconheceu.

O relato íntimo reforça a conexão profunda entre os dois e comoveu fãs que também seguem em luto pela perda precoce da artista. Para muitos, a experiência relatada por Gominho ressoa como uma homenagem à presença viva que Preta Gil segue exercendo na vida dos que a amavam.

