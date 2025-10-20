Galeria
Padre enfrenta processo após ironizar fé de Preta Gil
Dois dias depois da morte da cantora, em julho de 2025, o religioso fez comentários considerados racistas e intolerantes, questionando os orixás das religiões de matriz africana seguidas pela artista e sua família. A ação afirma que o padre propagou discurso de ódio ao se referir a essas religiões como "forças ocultas". Foto: Divulgação da família
O vídeo foi removido do canal da paróquia após grande repercussão nas redes. A Diocese de Campina Grande informou que o sacerdote prestará esclarecimentos e reafirmou o compromisso da Igreja com a liberdade de crença. Esta polêmica, porém, não apagam as homenagens à cantora que surgem em todo o país. Foto: Reprodução/Instagram
Após pouco menos de dois meses depois de sua morte, Preta Gil ganhara uma estátua ao lado da imagem de seu pai na orla de Copacabana. A homenagem, que atendia a pedido de fãs, fica no quiosque Areia MPB, no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
A escultura foi instalada perto da residência de Gilberto Gil no Rio, simbolizando a conexão da família com a cidade e a cultura brasileira. A homenagem saiu através do quiosque Areia MPB, administrado pela Orla Rio, responsável pela estátua de Gil em 2023. Relembre, então, um pouco sobre a saudosa cantora. Foto: Reprodução/Instagram
A cantora Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. Ela descobriu a doença em janeiro de 2023 e, após quimioterapia e radioterapia no Brasil, viajou para os Estados Unidos para um tratamento experimental. Foto: Divulgação
Mas a doença já havia se espalhado. Houve metástase. E, após tentativas de tratamento, os médicos declararam que não haveria solução. Foto: Reprodução TV Bahia
Após uma série de apresentações em cidades brasileiras, o cantor Gilberto Gil tinha cancelado shows que faria em outros países na turnê 'Tempo Rei', que marca sua despedida dos palcos, justamente para poder acompanhar o tratamento da filha. Foto:
Mas, antes da viagem aos Estados Unidos, Gil e Preta tiveram um momento de emoção no palco. Foto: Reprodução/Instagram
Na noite de 26/04, ela emocionou o público no Allianz Parque ao fazer uma participação surpresa no show de seu pai. A apresentação foi parte da turnê “Tempo Rei”. Foto: Reprodução/Instagram
A cantora, que tratava um câncer de intestino que evoluiu para metástase no peritônio, recebeu alta hospitalar dez dias antes do show após mais de duas semanas internada. Foto: Reprodução/Instagram
Preta Gil também fez dueto com o pai em “Drão”, clássico do repertório de Gilberto Gil. Lançada em 1982 no disco “Um Banda Um”, a canção é uma homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta. Durante a performance, imagens de arquivo da família foram exibidas nos telões do estádio. Foto: Reprodução/Instagram
Em suas redes sociais, Preta Gil publicou foto em que aparecia de mãos dadas com o pai. “Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar para sempre comigo”, escreveu a artista na legenda da postagem. Foto: Reprodução/Instagram
“É uma troca, um momento que venho aqui para reverenciar ele, em primeiro lugar, reverenciar toda essa história linda que é contada nesse espetáculo. Mas venho também me curar, venho receber minha dose de cura por vários aspectos: dele, da banda, de todos os meus familiares que estão ali, do público”, completou. Foto: Reprodução Instagram
Um dia depois da aparição no show do pai, Preta Gil recebeu uma visita surpresa em seu apartamento da cantora Ludmilla. Foto: Reprodução/Instagram
Ludmilla presenteou a amiga com uma orquídea violeta. Preta Gil registrou o momento e fez agradecimento em um story no Instagram. Foto: instagram @ludmilla
Nos primeiros meses após o diagnóstico inicial de câncer no intestino, Preta teve ainda que enfrentar a traição do marido, Rodrigo Godoy. A situação se tornou pública e teve grande repercussão nas mídias sociais. Foto: Reprodução Instagram
Preta e Rodrigo ficaram casados por sete anos, mas, em uma fase em que Preta quase morreu, acometida por uma septicemia, o marido estava no Uruguai com a amante, Ingrid Lima. A cantora pediu seu retorno e ele se recusou, alegando compromissos de negócios. Foto: Reprodução/Instagram
Ingrid Lima foi stylist da cantora, a tratava como amiga e chegou a ficar hospedada em sua casa. Depois que o colunista Léo Dias divulgou imagens de Rodrigo e a amante no aeroporto, ele assumiu a traição a Preta e ela pediu a separação. Foto: Reprodução de vídeo / Léo Dias
Além de cantora, Preta Gil também era atriz, apresentadora e uma das donas da Music2Mynd, agência de marketing com sede em São Paulo. Foto: Reprodução/TV Globo
Ela demonstrava confiança ao longo do processo de tratamento. "A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos", declarou. Foto: Reprodução/Instagram
"Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor". Foto: Reprodução/Instagram