Trios de Daniela Mercury no Carnaval de Salvador já têm datas; confira!
De acordo com o perfil “Chegou o Carnaval”, Mercury abrirá a folia no dia 12 de fevereiro, primeiro dia oficial da programação, desfilando pelo circuito Osmar.Foto: Divulgação
Daniela Mercuri de Almeida Verçosa nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 28 de julho de 1965.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Desde muito jovem, ela demonstrou talento para as artes, iniciando seus estudos de dança aos oito anos. Ela se formou nessa área pela Universidade Federal da Bahia.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Nos anos 1980, ela deu início à carreira como integrante da Banda Eva, que à época ainda era um bloco carnavalesco. Ela foi backing vocal do grupo entre 1986 e 1989, antes de seguir carreira solo.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Em 1989, ela integrou a banda de Gilberto Gil e atuou como vocalista da banda de axé Companhia Clic, onde participou da gravação de dois discos – “Pega que Oh!” e “Ilha das Bananas”Foto: Reprodução do X @danielamercury
Em seguida, Daniela Mercury deu início à sua carreira solo. O seu primeiro álbum, “Daniela”, logo projetou seu nome com canções como “Swing da Cor”, gravada com o bloco afro Olodum, que a colocou no topo das paradas brasileiras.Foto: Reprodução/Redes Sociais
Em 1992, ela lançou o álbum “O Canto da Cidade”, que se tornou um marco na música brasileira, algo que popularizou a axé music e conquistou o público nacional e internacional. Esta música vendeu mais de 3 milhões de cópias e recebeu certificação de diamante.Foto: Divulgação
Ao longo dos anos, Daniela lançou diversos álbuns de sucesso, como “Música de Rua”, de 1994, e “Feijão com Arroz”, de 1996, consolidando-se como uma das artistas mais importantes da música brasileira.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Em 2000, ela inovou ao ser a primeira artista a sair com um trio elétrico que incluiu música eletrônica durante o Carnaval da Bahia, experimentando novos estilos e sonoridades.Foto: Célia Santos Divulgação
Em sua carreira, Daniela Mercury lançou 12 álbuns de estúdio, seis ao vivo e cinco coletâneas, totalizando mais de 11 milhões de discos vendidos mundialmente.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Ela já realizou 23 turnês internacionais e participou de projetos de destaque, como o DVD comemorativo dos 25 anos do Cirque du Soleil, e cantou ao lado de Paul McCartney na cerimônia do Prêmio Nobel da Paz em Oslo.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Mercury acumula diversos prêmios, com destaque para o Grammy Latino por “Balé Mulato – Ao Vivo”, seis Prêmios TIM de Música, três Multishow Brazilian Music Awards e dois prêmios VMB nas categorias Melhor Videoclipe e Fotografia.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Além do sucesso musical, Daniela Mercury é reconhecida por seu engajamento social. Em 2008, ela criou o Instituto Sol da Liberdade, que realiza o projeto “Caravana da Música”, oferecendo experiências artísticas para crianças e formação para professores em diversas cidades do Brasil.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Daniela também é Embaixadora Nacional da Boa Vontade do UNICEF desde 1995 e tem se envolvido em diversas causas sociais, incluindo direitos LGBT e combate ao racismo.Foto: Reprodução do X @danielamercury
Daniela Mercury foi casada com o engenheiro Zalther Póvoas, entre 1984 e 1996. Com ele, teve dois filhos, o músico Gabriel Póvoas e a bailarina Giovana Póvoas. Suas filhas mais novas, Márcia, Alice e Ana Isabel, foram adotadas junto com sua esposa, a jornalista Malu Verçosa.Foto: Divulgação