CARNAVAL NA BAHIA

Foliões reclamam de banheiros sujos e insuficientes em Salvador

Sujeira e mau-cheiro incomodam foliões

ALEXANDRE SANTOS
ALEXANDRE SANTOS
Repórter
15/02/2026 11:58 - atualizado em 15/02/2026 11:58

Banheiros desagradam foliões em Salvador
Banheiros desagradam foliões em Salvador crédito: Redes sociais

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Foliões que curtem o carnaval de Salvador no circuito Dodô (Barra-Ondina) afirmam que o número de banheiros químicos é insuficiente e não passa por limpeza.

Em uma das ruas vicinais à avenida onde desfilam os trios, a reportagem presenciou longas filas e ouviu reclamações de quem precisou usá-los.

"Essa quantidade de banheiros para esse tanto de pessoas nas ruas não tem como dar conta. Sem falar que a maioria está impossível de entrar por causa da sujeira e do mau-cheiro. Falta limpeza", queixou-se o engenheiro Gabriel Andrade, 37, morador de Pelotas pela primeira vez na capital baiana.

bahia brasil carnaval-2026

