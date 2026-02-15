Foliões reclamam de banheiros sujos e insuficientes em Salvador

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Foliões que curtem o carnaval de Salvador no circuito Dodô (Barra-Ondina) afirmam que o número de banheiros químicos é insuficiente e não passa por limpeza.

Em uma das ruas vicinais à avenida onde desfilam os trios, a reportagem presenciou longas filas e ouviu reclamações de quem precisou usá-los.

"Essa quantidade de banheiros para esse tanto de pessoas nas ruas não tem como dar conta. Sem falar que a maioria está impossível de entrar por causa da sujeira e do mau-cheiro. Falta limpeza", queixou-se o engenheiro Gabriel Andrade, 37, morador de Pelotas pela primeira vez na capital baiana.