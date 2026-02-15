Assine
IMPEDIU FURTO

Anitta reage a tentativa de furto em bloco: "Arrumar quizumba"

Cantora percebeu movimentação suspeita, alertou equipe e retomou apresentação após situação ser controlada

CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
15/02/2026 13:40

Anitta reage a tentativa de furto e desabafa em bloco:
A cantora Anitta reagiu a uma tentativa de furto durante sua apresentação no carnaval de São Luís, no Maranhão, neste sábado (14). O episódio ocorreu enquanto a artista comandava um trio elétrico no corredor da folia do Circuito Vem Pro Mar, um dos principais polos da festa na capital maranhense.

Em cima do trio, Anitta interrompeu brevemente a música ao perceber uma movimentação suspeita no meio do público e fez um alerta direto aos foliões e à equipe de segurança.

"Dá uma olhada nessa galera aí! Fica de olho nesse menino aí, gente. O cabelinho azul! Esses dois meninos de cabelo azul aí no meio. Toma cuidado com eles. Sai de casa para arrumar quizumba", disse a cantora, apontando para a multidão.

Após a intervenção, a situação foi controlada pela equipe de apoio e pela segurança do evento. Em seguida, Anitta retomou a apresentação normalmente, sem novos registros de confusão.

Programação do circuito reuniu grandes atrações

Neste sábado, também passaram pelo corredor da folia artistas como Claudia Leitte, Zé Cantor, além dos grupos Os Tropix, Samba da Tamarineira, Bloco 100 Sigilo e o cantor Erick Andrade.

O evento reuniu milhares de foliões e contou com esquema de segurança reforçado para garantir a tranquilidade do público durante as apresentações.

