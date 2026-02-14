Assine
overlay
Início Horóscopo
Astrologia

Anitta vestiu os signos no Carnaval

Os disfarces de signos nos Ensaios da Anitta viraram espelho emocional do pré-Carnaval. Entenda com leveza, empatia e um ritual simples, no timing de Saturno em Áries (13/02/2026).

Publicidade
Carregando...
W
WeMystic - WeMystic
W
WeMystic - WeMystic
Repórter
14/02/2026 00:12

compartilhe

SIGA
x
Anitta vestiu os signos no Carnaval
Anitta vestiu os signos no Carnaval crédito: Wemystic
Você piscou e… o pré-Carnaval virou um espelho. Todo mundo comentando look, meme, “qual foi o signo de hoje?”, e no meio disso você sente uma coisa difícil de explicar: um quentinho de pertencimento. Não é só fantasia. É linguagem. É brincadeira com identidade. E sim: dá pra ler esse fenômeno com empatia, leveza e pé no chão. Nos Ensaios da Anitta 2026, ela levou a vibe “Cosmos” a sério e começou a usar disfarces/looks inspirados nos signos em várias datas e cidades — de Áries (o signo dela) a Capricórnio, Leão, Touro, Sagitário e outros. Isso virou conversa de bar, de grupo, de timeline. Agora, aqui entra a parte que ninguém fala: quando uma popstar transforma astrologia em figurino, ela também faz uma coisa coletiva. Ela dá permissão pra gente brincar com o próprio jeito de ser sem julgamento. E isso, do ponto de vista emocional, é um ato de cuidado.

O gancho da vida real: por que você se vê nisso (mesmo que “nem ligue pra signo”)

Sabe aquela sensação de querer se divertir, mas ao mesmo tempo não querer pesar a mão? De querer ir pra rua, mas sem perder a delicadeza? Astrologia, quando aparece assim (em música, moda, memes), vira uma ponte: você não precisa “entender tudo” pra sentir. E tem um detalhe: a Anitta fez isso no timing perfeito. Porque o céu marca um ponto de virada importante em 13 de fevereiro de 2026: Saturno reingressa em Áries. É energia de “agora vai”, só que com cobrança de maturidade. A brincadeira dos signos no Carnaval vira quase uma válvula de escape saudável: leve por fora, honesto por dentro. Se você quer entender o clima geral do ano e por que certos períodos parecem “virar a chave”, salva também: Ano Novo Astrológico 2026.

O que pode acontecer quando você entra nessa onda (sem se perder nela)

  • Você se permite mudar de personagem sem culpa: hoje Leão, amanhã Virgem, depois “não sei, só sei que acordei dramática”.
  • Você sente mais empatia por quem é diferente de você: “ok, agora eu entendi a vibe de um signo de ar”.
  • Você vira social sem forçar: o assunto rende, aproxima, quebra gelo.
  • Você percebe sua própria energia: tem dia que é brilho, tem dia que é silêncio. E tá tudo bem.
  • Você ri de si e isso cura mais do que parece.
Repara como é simples: não é “o signo manda”. É você usando um símbolo pra se expressar. E expressão, no Carnaval, é terapia disfarçada.

Como agir: ritual rápido (papel e caneta) pra curtir com empatia

Pare. Respire. Antes de sair ou antes de entrar no scroll infinito, faz isso em 3 minutos.
  1. Pega um papel e escreve: “Hoje eu quero me sentir…” (ex.: leve, segura, desejada, livre, criativa).
  2. Agora escreve: “Eu não quero levar comigo…” (ex.: comparação, cobrança, ciúme, cansaço).
  3. Escolhe um “signo-energia” pra hoje, não porque “é o seu”, mas porque combina com a intenção:
    • Fogo (Áries/Leão/Sagitário): coragem, presença, alegria.
    • Terra (Touro/Virgem/Capricórnio): conforto, praticidade, estabilidade.
    • Ar (Gêmeos/Libra/Aquário): conversa boa, leveza, ideias.
    • Água (Câncer/Escorpião/Peixes): sensibilidade, acolhimento, emoção.
  4. Dobra o papel e guarda na bolsa/carteira. Isso vira seu “lembrete de eixo” no meio do agito.
Quer um plus de energia? Dá uma olhada no nosso guia de Feng Shui para o Carnaval pra deixar a casa (e a cabeça) mais leve antes e depois da folia.

Quem sente mais esse impacto agora (e por quê)

Com Saturno em Áries a partir de 13/02/2026, tem gente que vai sentir o “chega de enrolar” bem no corpo. E aí o Carnaval vira aquele contraste: você dança, mas também entende algo sobre si.
  • Áries, Câncer, Libra e Capricórnio (os signos cardinais): você sente mais forte o chamado pra se posicionar. Saturno mexe com começo de ciclo, responsabilidade e coragem. (Personare)
  • Fogo (Áries/Leão/Sagitário): empolgação alta, mas com um recado: diversão com limites. Dormir também é espiritual.
  • Água (Câncer/Escorpião/Peixes): você entra na festa e absorve tudo. Sua missão é curtir sem carregar o mundo no ombro.
  • Terra (Touro/Virgem/Capricórnio): você quer conforto e previsibilidade. O “truque” é: escolha 1 evento e viva bem, em vez de tentar todos.
  • Ar (Gêmeos/Libra/Aquário): sua diversão é a troca. Só cuida pra não se dispersar e depois bater aquele vazio.
Quer um mapa emocional do mês, com direcionamento prático? Confere também: Previsões do Tarot para Fevereiro. Saiba mais: * Imagem publicada na conta de instagram oficial de Anitta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

astrologia noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay