Assine
overlay
Início Cultura
ROMANCE NO AR

Shawn Mendes e Bruna Marquezine curtem o carnaval de Salvador aos beijos

Cantor canadense participa pela primeira vez da folia baiana e acompanha o bloco Coruja na Barra/Ondina

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
15/02/2026 13:13

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: Shawn Mendes e Bruna Marquezine curtem o Carnaval de Salvador aos beijos
Vídeo: Shawn Mendes e Bruna Marquezine curtem o Carnaval de Salvador aos beijos crédito: Tupi

Se é carnaval, não poderia faltar romance. Shawn Mendes e Bruna Marquezine aproveitaram a folia baiana neste sábado (14) em cima do trio de Ivete Sangalo, em Salvador (BA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

É a primeira vez do cantor canadense no carnaval da capital baiana. Ele participou do bloco Coruja, comandado por Ivete no circuito Barra/Ondina. O casal esteve acompanhado de Sasha Meneghel e do cantor João Lucas. Durante o trajeto, o casal foi "flagrado" em um momento de carinho no trio; assista.

Shawn desembarcou em Salvador nesta semana sob esquema especial de segurança. O artista deixou o aeroporto pelo terminal de cargas, evitando contato com fãs que o aguardavam na área de desembarque.

Estreia na folia baiana

Na sexta-feira (13/02), o cantor permaneceu mais reservado. Enquanto isso, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel curtiram a noite no Camarote Expresso 2222, um dos espaços mais tradicionais do Carnaval de Salvador.

Já nesse sábado, Shawn decidiu acompanhar a programação diretamente no trio elétrico. A presença do artista internacional chamou atenção de foliões e movimentou as redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Ivete Sangalo, a programação do Carnaval de Salvador no sábado contou com shows de Bell Marques, Banda Eva, Léo Santana, Carlinhos Brown e Margareth Menezes, entre outros artistas.

Tópicos relacionados:

bahia bruna-marquezine carnaval-2026 celebridades salvador shawn-mendes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay