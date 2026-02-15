Shawn Mendes e Bruna Marquezine curtem o carnaval de Salvador aos beijos
Cantor canadense participa pela primeira vez da folia baiana e acompanha o bloco Coruja na Barra/Ondina
compartilheSIGA
Se é carnaval, não poderia faltar romance. Shawn Mendes e Bruna Marquezine aproveitaram a folia baiana neste sábado (14) em cima do trio de Ivete Sangalo, em Salvador (BA).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
É a primeira vez do cantor canadense no carnaval da capital baiana. Ele participou do bloco Coruja, comandado por Ivete no circuito Barra/Ondina. O casal esteve acompanhado de Sasha Meneghel e do cantor João Lucas. Durante o trajeto, o casal foi "flagrado" em um momento de carinho no trio; assista.
Shawn desembarcou em Salvador nesta semana sob esquema especial de segurança. O artista deixou o aeroporto pelo terminal de cargas, evitando contato com fãs que o aguardavam na área de desembarque.
Estreia na folia baiana
Na sexta-feira (13/02), o cantor permaneceu mais reservado. Enquanto isso, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel curtiram a noite no Camarote Expresso 2222, um dos espaços mais tradicionais do Carnaval de Salvador.
Já nesse sábado, Shawn decidiu acompanhar a programação diretamente no trio elétrico. A presença do artista internacional chamou atenção de foliões e movimentou as redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além de Ivete Sangalo, a programação do Carnaval de Salvador no sábado contou com shows de Bell Marques, Banda Eva, Léo Santana, Carlinhos Brown e Margareth Menezes, entre outros artistas.