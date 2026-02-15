Sabrina Sato revela rituais antes de entrar na avenida
Supersticiosa, artista diz manter rituais como oração, presentear integrantes da escola com rosas vermelhas e entrar com o pé direito no sambódromo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A apresentadora Sabrina Sato afirmou ser supersticiosa e, por isso, mantém uma série de rituais antes de entrar na avenida. Nesse sábado (14/2), ela desfilou pela Gaviões da Fiel no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.
Veterana do carnaval, Sabrina diz que costuma presentear membros da escola com rosas vermelhas antes do desfile. Também faz uma oração no camarim e entra na "avenida" com o pé direito.
A apresentadora falou com jornalistas ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, pouco antes da apresentação.
Segundo ela, os gestos ajudam na preparação emocional para atravessar a passarela do samba.
"Dar importância a rituais é algo que aprendi com o Nicolas, como comemorar aniversários e outras datas, se tornou muito importante para mim ", afirmou.