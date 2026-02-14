Assine
overlay
Início Cultura
CELEBRIDADES

Sarah Jessica Parker, Ricky Martin e outros famosos vão a baile no Rio

Marina Sena, Sophie Charlotte e Gaby Amarantos também marcam presença

Publicidade
Carregando...
AM
ANAHI MARTINHO
AM
ANAHI MARTINHO
Repórter
14/02/2026 13:31

compartilhe

SIGA
x
Sarah Jessica Parker no Baile da Arara
Sarah Jessica Parker no Baile da Arara crédito: LF/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional Baile da Arara, realizado na sexta-feira de carnaval (13), no Rio de Janeiro, reuniu famosos internacionais. Sarah Jessica Parker, Ricky Martin e outros artistas compareceram à festa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A eterna Carrie Bradshaw de "Sex and the City" vestiu um longo verde bandeira assinado pela estilista brasileira Isabela Capeto. Ela foi ao baile representando a marca de gin Tanqueray, da qual é embaixadora.

Já Ricky Martin está na capital carioca para curtir o carnaval. "Quando você tem 400 tambores te cercando, toda essa força representa uma elevação espiritual. Isso mudou a minha música, e preciso voltar", disse ele em entrevista recente a um canal de TV americano.

Leia Mais

Além do porto-riquenho e da americana, participaram celebridades nacionais como Marina Sena, Deborah Secco, Sophie Charlotte, Marina Ruy Barbosa, Adriane Galisteu e Gaby Amarantos, que se apresentou no evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A décima terceira edição do baile aconteceu na mansão Alvita, em Santa Tereza, no Rio.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 celebridades cultura martin sarah-jessica-parker

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay