Sarah Jessica Parker, Ricky Martin e outros famosos vão a baile no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tradicional Baile da Arara, realizado na sexta-feira de carnaval (13), no Rio de Janeiro, reuniu famosos internacionais. Sarah Jessica Parker, Ricky Martin e outros artistas compareceram à festa.

A eterna Carrie Bradshaw de "Sex and the City" vestiu um longo verde bandeira assinado pela estilista brasileira Isabela Capeto. Ela foi ao baile representando a marca de gin Tanqueray, da qual é embaixadora.

Já Ricky Martin está na capital carioca para curtir o carnaval. "Quando você tem 400 tambores te cercando, toda essa força representa uma elevação espiritual. Isso mudou a minha música, e preciso voltar", disse ele em entrevista recente a um canal de TV americano.

Além do porto-riquenho e da americana, participaram celebridades nacionais como Marina Sena, Deborah Secco, Sophie Charlotte, Marina Ruy Barbosa, Adriane Galisteu e Gaby Amarantos, que se apresentou no evento.

A décima terceira edição do baile aconteceu na mansão Alvita, em Santa Tereza, no Rio.