Sabrina Sato comemora mais de 20 anos de carnaval e dá recado para Virginia
Veterana no carnaval, apresentadora se declara pela folia: "A gente vai sentindo como se a gente ainda fosse a primeira vez, e estivesse começando"
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sabrina Sato, 45, comentou sobre os 22 anos em que continua desfilando no carnaval de São Paulo.
"Eu estou passada. Mas o engraçado é que a gente não vê o tempo passar. A gente vai sentindo como se a gente ainda fosse a primeira vez, e estivesse começando", disse Sabrina Sato.
Ela deu dica para outras famosas que estão começando no Carnaval, como é o caso de Virginia Fonseca. "A gente tem que fazer o que sente vontade, seguir nosso coração, sempre com muito respeito pela comunidade. É preciso respeitar quem chegou antes, com muito respeito pelo povo do samba, pela escola. É importante saber a história da escola que a gente está representando."
Sabrina Sato desfila no Anhembi hoje pela Gaviões da Fiel. A escola de samba será a quarta a passar pela avenida, depois Império da Casa Verde, Águia de Ouro e Mocidade Alegre.