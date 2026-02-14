Assine
MUSA DO CARNAVAL

Sabrina Sato comemora mais de 20 anos de carnaval e dá recado para Virginia

Veterana no carnaval, apresentadora se declara pela folia: "A gente vai sentindo como se a gente ainda fosse a primeira vez, e estivesse começando"

RAPHAEL MALAQUIAS
RAPHAEL MALAQUIAS
Repórter
14/02/2026 11:12 - atualizado em 14/02/2026 11:13

Sabrina Sato é considerada um dos maiores nomes do carnaval na atualidade
Sabrina Sato é considerada um dos maiores nomes do carnaval na atualidade crédito: Redes sociais / reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sabrina Sato, 45, comentou sobre os 22 anos em que continua desfilando no carnaval de São Paulo.

"Eu estou passada. Mas o engraçado é que a gente não vê o tempo passar. A gente vai sentindo como se a gente ainda fosse a primeira vez, e estivesse começando", disse Sabrina Sato.

Ela deu dica para outras famosas que estão começando no Carnaval, como é o caso de Virginia Fonseca. "A gente tem que fazer o que sente vontade, seguir nosso coração, sempre com muito respeito pela comunidade. É preciso respeitar quem chegou antes, com muito respeito pelo povo do samba, pela escola. É importante saber a história da escola que a gente está representando."

 

Sabrina Sato desfila no Anhembi hoje pela Gaviões da Fiel. A escola de samba será a quarta a passar pela avenida, depois Império da Casa Verde, Águia de Ouro e Mocidade Alegre.

