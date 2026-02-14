'Tem que respeitar', diz Alcione em defesa do STF no Carnaval
Ela afirmou que o país não pode abrir mão do regime democrático. "É um país democrático. Não pode acabar com isso, com essa coisa que nós temos"
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No camarim do Camarote Brahma, antes de subir ao palco, Alcione fez a defesa do STF (Supremo Tribunal Federal) em meio ao desgaste que a Corte está sofrendo -especialmente após o escândalo do banco Master.
A cantora afirmou que os ministros "são os zeladores da nossa democracia" e criticou ataques ao tribunal. "É da nossa democracia. Ninguém pode ficar atacando essas pessoas que zelam pelo nosso país. Tem que respeitar essas pessoas que cuidam do Brasil e do seu povo", disse.
Ela afirmou que o país não pode abrir mão do regime democrático. "É um país democrático. Não pode acabar com isso, com essa coisa que nós temos."
A fala reforça a posição que a artista já manifestou publicamente em outras ocasiões. Em outubro do ano passado, ela dedicou um show em Brasília ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Na apresentação, afirmou que o magistrado "é o cara para nós" e puxou aplausos da plateia para o "nosso ministro".
O público respondeu com gritos de "sem anistia", em referência aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Em 2018, após um seminário do Conselho Nacional de Justiça, ela incentivou a ministra Cármen Lúcia a cantar "Não Deixe o Samba Morrer".