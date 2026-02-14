Assine
'Tem que respeitar', diz Alcione em defesa do STF no Carnaval

Ela afirmou que o país não pode abrir mão do regime democrático. "É um país democrático. Não pode acabar com isso, com essa coisa que nós temos"

DA
DIEGO ALEJANDRO
DA
DIEGO ALEJANDRO
Repórter
14/02/2026 10:51

Em 2018, a tradicional escola de samba de São Paulo, Mocidade Alegre, homenageou os 70 anos de vida e os 45 anos de carreira de Alcione, com o enredo
Alcione defendeu o STF em camarote no carnaval 2026 crédito: Reprodução/@alcioneamarrom

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No camarim do Camarote Brahma, antes de subir ao palco, Alcione fez a defesa do STF (Supremo Tribunal Federal) em meio ao desgaste que a Corte está sofrendo -especialmente após o escândalo do banco Master

A cantora afirmou que os ministros "são os zeladores da nossa democracia" e criticou ataques ao tribunal. "É da nossa democracia. Ninguém pode ficar atacando essas pessoas que zelam pelo nosso país. Tem que respeitar essas pessoas que cuidam do Brasil e do seu povo", disse. 

Ela afirmou que o país não pode abrir mão do regime democrático. "É um país democrático. Não pode acabar com isso, com essa coisa que nós temos." 

A fala reforça a posição que a artista já manifestou publicamente em outras ocasiões. Em outubro do ano passado, ela dedicou um show em Brasília ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Na apresentação, afirmou que o magistrado "é o cara para nós" e puxou aplausos da plateia para o "nosso ministro". 

O público respondeu com gritos de "sem anistia", em referência aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Em 2018, após um seminário do Conselho Nacional de Justiça, ela incentivou a ministra Cármen Lúcia a cantar "Não Deixe o Samba Morrer".

