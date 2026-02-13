Assine
CIDADE MARAVILHOSA

Sarah Jessica Parker prova caipirinha no Rio de Janeiro

A estrela de 'Sex and the city' está no Brasil para participar nesta sexta-feira (13/2) da festa de carnaval 'Baile da arara', promovida por marca de gin

AM
ANAHI MARTINHO
13/02/2026 15:36

legenda
Na série pela qual se consagrou, Sarah Jessica Parker bebe o drink Cosmopolitan recorrentemente crédito: Reprodução

Sarah Jessica Parker trocou o inverno nova-iorquino pelo carnaval carioca neste ano. A Carrie Bradshaw de "Sex and the city" desembarcou na última quinta-feira (12/2) no Rio de Janeiro e já aproveitou para conhecer algumas delícias locais.

Leia Mais


Para jantar, a atriz escolheu o Labuta Braseiro, na badalada Rua do Senado. Acompanhada de sua equipe, ela provou o bife ancho com farofa e, de entrada, pastéis e pão de alho. As bebidas escolhidas foram caipirinha tradicional e mate gelado.

 

Sarah está no Brasil para participar do Baile da Arara, nesta sexta-feira (13/2). Ela vai representar a marca de gin Tanqueray, da qual é embaixadora.

Em entrevista ao jornal "O Globo", a atriz elogiou o Brasil e explicou sua decisão de vir ao país no carnaval. "É um país tão rico em emoção, expressão e energia, que exige entrega total", comentou.

Tópicos relacionados:

alcool brasil caipirinha carioca carnaval celebridades sarah-jessica-parker sex-and-the-city

