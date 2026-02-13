Ex-integrante do Guns N’ Roses pede justiça por cachorro Orelha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O caso do cachorro Orelha, morto após sofrer maus-tratos em Florianópolis, no início de janeiro, está repercutindo internacionalmente, mobilizando diversos artistas. Depois da manifestação do baterista do System of a Dow, John Dolmayan, foi a vez do ex-baterista do Guns N’ Roses, Steven Adler, se manifestar sobre o caso.

Ele publicou nas redes sociais uma imagem segurando uma placa com a frase “Justiça por Orelha”. Na legenda, ele acrescentou as hashtags #justicapororelha e #justicefororelha. A publicação ultrapassou 70 mil curtidas no Instagram.

Steven Adler integrou a formação clássica do Guns N’ Roses entre 1985 e 1990, período de maior sucesso comercial da banda. Mesmo após enfrentar problemas de saúde e dependência química ao longo da vida, o músico segue ativo e mantém forte presença nas redes sociais.

Ele é conhecido por defender a causa animal e costuma compartilhar fotos ao lado de seus cães. Em abril de 2024, ele publicou mensagem incentivando a adoção responsável de animais resgatados, destacando que passou a adotar cães ao longo da vida em vez de comprar.

Orelha era um cão comunitário que vivia na região da Praia Brava, em Florianópolis. No início de janeiro, o animal foi encontrado por moradores em estado grave após sofrer agressões. Ele precisou ser submetido à eutanásia e morreu no dia 5 daquele mês.

Até o momento, a Polícia Civil de Santa Catarina apontou um adolescente como responsável pelas agressões que levaram à morte do animal. Outros três adultos foram indiciados por suspeita de tentar coagir uma testemunha.

Na última quinta-feira (12/2), a Justiça autorizou a exumação do corpo do cão para complementar a investigação. Segundo a polícia, não há imagens do momento exato da agressão, mas um laudo indireto aponta que o animal pode ter sido atingido na cabeça com pedaço de madeira, garrafa ou objeto semelhante.