Polícia conclui investigação sobre morte de Orelha em Florianópolis
A investigação apontou um adolescente como responsável pela agressão que levou à morte de Orelha e identificou outros quatro jovens envolvidos. A polícia classificou as condutas como atos infracionais análogos ao crime de maus-tratos.Foto: Reprodução/Redes sociais
O pedido de internação provisória do adolescente ligado ao caso Orelha foi encaminhado à Justiça. Agora, o inquérito segue agora para o Ministério Público.Foto: Reprodução/Redes sociais
Já no Rio de Janeiro, o abandono de animais domésticos cresce, de acordo com dados do Programa Linha Verde, mantido pelo Disque-Denúncia. Houve crescimento nos casos registrados nos últimos anos.Foto:
O abandono de animais aumenta, principalmente, em épocas de férias e festas – como Natal e Réveillon. Muita gente desiste dos bichos para viajar. Um dos cães mais preteridos é o popular Vira-Lata ou Sem Raça Definida (SRD).Foto: Flickr - Jamin Gray
O abandono de animais, aliás, é crime no Brasil. A Lei 9.605/98, artigo 32, prevê pena para quem comete maus-tratos aos animais: três meses a um ano de detenção.Foto: Reprodução TV Globo
Vamos aproveitar para mostrar o quanto os vira-latas são importantes e queridos. Recentemente, um vira-lata viralizou na web depois de roubar a cena em uma cerimônia de formatura dos soldados da Polícia Militar de Alagoas.Foto: reprodução/instagram
Enquanto os novos policiais militares participavam do evento com a maior seriedade possível, o cachorrinho chamava a atenção com uma certa “falta de sincronia”.Foto: reprodução/instagram
Depois, porém, quando percebe a “invasão” dos soldados para a marcha, o cão se posiciona do lado dos policiais e começa a “marchar” em perfeita sincronia ao lado dos “colegas de corporação”. A cena encantou quem estava no estádio.Foto: reprodução/instagram
Presentes em lares em todo o Brasil, os cães vira-lata de fato conquistam corações com sua lealdade, inteligência e alegria contagiante.Foto: reprodução
Sua popularidade vem de sua origem diversificada e miscigenada, resultado do cruzamento de diversas raças ao longo dos anos.Foto: reprodução/tv tem
Essa mistura genética os torna cães extremamente resistentes e adaptáveis, capazes de se ajustarem a diferentes climas, estilos de vida e ambientes.Foto: reprodução/globonews
Como qualquer outro cão, os vira-latas precisam de cuidados básicos, como boa alimentação, exercícios físicos regulares e visitas ao veterinário. O termo “vira-lata” tem suas raízes na observação de cães remexendo em latas de lixo em busca de comida.Foto: reprodução
Hoje em dia, muitos vira-latas são adotados como animais de estimação amorosos e leais. Eles são frequentemente encontrados em abrigos de animais e organizações de resgate, onde esperam por uma segunda chance em um lar amoroso.Foto: Wikimedia Commons/Tet
Adotar um vira-lata é muitas vezes considerado um ato de compaixão e responsabilidade social, ajudando a reduzir o número de cães de rua e contribuindo para o controle da população canina.Foto: pixabay
Os vira-latas também são conhecidos por sua inteligência e capacidade de aprendizado. Com treinamento e socialização adequados, eles podem se destacar em várias atividades, desde a obediência básica até esportes caninos e trabalho terapêutico.Foto: Miranda por Pixabay
Sua natureza versátil e adaptável os torna excelentes companheiros para diversos estilos de vida, seja em casas com grandes quintais ou em apartamentos menores.Foto: reprodução
Infelizmente, os vira-latas ainda são vítimas de preconceito e abandono. É importante lembrar que esses cães são tão especiais e amáveis quanto qualquer outro cão de raça pura. Se está pensando adotar, procure um abrigo ou organização de confiança.Foto: Julita/Pixabay