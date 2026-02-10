Santa Catarina perde turistas na alta temporada de verão
Pesquisa da Fecomércio/SC aponta que a participação dos argentinos no litoral catarinense caiu de 22% em janeiro de 2025 para 19% no mesmo período de 2026
O estado de Santa Catarina, conhecido por suas praias paradisíacas e atrativos turísticos, registrou uma queda significativa no número de visitantes durante a temporada de verão de 2026. Dados preliminares da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC) apontam para uma redução na presença de turistas, especialmente argentinos, que tradicionalmente impulsionam a economia local.
A principal causa identificada é a retração no fluxo de turistas argentinos, que representavam uma fatia expressiva dos visitantes. De acordo com a pesquisa da Fecomércio/SC, a participação dos argentinos no litoral catarinense caiu de 22% em janeiro de 2025 para 19% no mesmo período de 2026. Em Florianópolis, a queda foi ainda mais acentuada, passando de 39% para 24%. Fatores econômicos na Argentina explicam boa parte desse "sumiço": o Índice de Confiança do Consumidor Argentino recuou 1,04% em dezembro de 2025, refletindo cautela nas famílias. Além disso, o endividamento doméstico atingiu 5,4% do PIB argentino, limitando viagens internacionais.
Outro elemento chave é a valorização do real brasileiro em 2025, com alta acumulada de 11% frente ao dólar, tornando o Brasil um destino mais caro para os vizinhos sul-americanos. A diferença de preços entre os dois países diminuiu, reduzindo o apelo econômico das praias catarinenses.
Além dos argentinos, há relatos de uma queda geral no turismo, que já havia caído até 15% em 2025 e continua em declínio em 2026. Fatores como a polarização política e o caso "Cão Orelha", um episódio de violência contra um animal que ganhou repercussão nacional e internacional, têm sido apontados como repelentes para turistas brasileiros. Problemas estruturais, como falta de saneamento básico, praias poluídas, trânsito caótico e surtos de viroses anuais, também contribuem para a redução.
Prejuízos conômicos
Comerciantes, ambulantes e empresários em praias como as de Florianópolis relatam prejuízos diretos devido ao menor movimento. O gasto médio por grupo de turistas caiu 2%, de R$ 8.358 em 2025 para R$ 8.179 em 2026, impulsionado pela ausência de argentinos, conhecidos por seu alto consumo.
Em Florianópolis, o verão foi descrito como "abaixo da média", com recuo no consumo e frustração entre empresários. No litoral como um todo, a mudança no perfil de visitantes – com menos "hermanos" – gera preocupação no setor turístico, que depende fortemente dessa sazonalidade. Hoteleiros reclamam de ocupação menor, agravada por problemas como falta d'água e infraestrutura deficiente, que afetam tanto nativos quanto visitantes.
