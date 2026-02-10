Santa Catarina perde turistas na alta temporada de verão

O estado de Santa Catarina, conhecido por suas praias paradisíacas e atrativos turísticos, registrou uma queda significativa no número de visitantes durante a temporada de verão de 2026. Dados preliminares da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC) apontam para uma redução na presença de turistas, especialmente argentinos, que tradicionalmente impulsionam a economia local.

A principal causa identificada é a retração no fluxo de turistas argentinos, que representavam uma fatia expressiva dos visitantes. De acordo com a pesquisa da Fecomércio/SC, a participação dos argentinos no litoral catarinense caiu de 22% em janeiro de 2025 para 19% no mesmo período de 2026. Em Florianópolis, a queda foi ainda mais acentuada, passando de 39% para 24%. Fatores econômicos na Argentina explicam boa parte desse "sumiço": o Índice de Confiança do Consumidor Argentino recuou 1,04% em dezembro de 2025, refletindo cautela nas famílias. Além disso, o endividamento doméstico atingiu 5,4% do PIB argentino, limitando viagens internacionais.

Outro elemento chave é a valorização do real brasileiro em 2025, com alta acumulada de 11% frente ao dólar, tornando o Brasil um destino mais caro para os vizinhos sul-americanos. A diferença de preços entre os dois países diminuiu, reduzindo o apelo econômico das praias catarinenses.

Além dos argentinos, há relatos de uma queda geral no turismo, que já havia caído até 15% em 2025 e continua em declínio em 2026. Fatores como a polarização política e o caso "Cão Orelha", um episódio de violência contra um animal que ganhou repercussão nacional e internacional, têm sido apontados como repelentes para turistas brasileiros. Problemas estruturais, como falta de saneamento básico, praias poluídas, trânsito caótico e surtos de viroses anuais, também contribuem para a redução.

Prejuízos conômicos

Comerciantes, ambulantes e empresários em praias como as de Florianópolis relatam prejuízos diretos devido ao menor movimento. O gasto médio por grupo de turistas caiu 2%, de R$ 8.358 em 2025 para R$ 8.179 em 2026, impulsionado pela ausência de argentinos, conhecidos por seu alto consumo.

Em Florianópolis, o verão foi descrito como "abaixo da média", com recuo no consumo e frustração entre empresários. No litoral como um todo, a mudança no perfil de visitantes – com menos "hermanos" – gera preocupação no setor turístico, que depende fortemente dessa sazonalidade. Hoteleiros reclamam de ocupação menor, agravada por problemas como falta d'água e infraestrutura deficiente, que afetam tanto nativos quanto visitantes.

Belezas naturais

Praia do Gravatá em Florianópolis Odairson Antonello de Getty Images

Santa Catarina continua sendo um dos destinos mais completos e encantadores do Brasil, com uma diversidade impressionante de atrações que agradam a todos os perfis de viajantes. Apesar das oscilações sazonais no fluxo turístico (como a redução de argentinos no verão de 2026), o estado oferece motivos irresistíveis para visitar, combinando natureza exuberante, infraestrutura de qualidade, cultura rica e opções para o ano inteiro. Aqui vão os principais lados positivos de incluir SC na sua próxima viagem:

1. Praias paradisíacas e diversificadas

Santa Catarina tem algumas das praias mais bonitas e bem preservadas do Brasil. De águas cristalinas e calmas ideais para relaxar a points perfeitos para surf e esportes aquáticos, há opções para todos os gostos:

Campeche (Florianópolis) — considerada uma das melhores praias do país, com areia branca, mar transparente e sítio arqueológico com inscrições rupestres.

Lagoinha do Leste (Florianópolis) — um refúgio selvagem, acessível por trilha, perfeita para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza.

Praia do Rosa (Imbituba) — eleita entre as mais belas do mundo por publicações internacionais, com dunas, piscinas naturais e ondas ótimas para surf.

Bombinhas e Guarda do Embaú — enseadas preservadas, águas tranquilas e vibe descontraída.

Outras imperdíveis: Praia da Armação, Matadeiro, Estaleiro, Dunas do Siriú e Ilha de Porto Belo.

O litoral catarinense mistura praias badaladas (como em Balneário Camboriú) com enseadas isoladas, e muitas contam com certificações de sustentabilidade, como Bandeira Azul.

2. Natureza impressionante na Serra Catarinense

O estado não é só mar: a Serra oferece paisagens de cinema, com cachoeiras, cânions, montanhas e estradas panorâmicas. É ideal para ecoturismo, trilhas e frio no inverno (com possibilidade de neve em São Joaquim e Urubici).

Serra do Rio do Rastro — uma das estradas mais bonitas do Brasil, com curvas e mirantes de tirar o fôlego.

Cânion Espraiado e Cânions em Praia Grande — formações rochosas impressionantes e trilhas preservadas.

Urubici e Bom Jardim da Serra — cachoeiras, morros (como o Morro da Igreja, a 1.822 m) e vinícolas charmosas.

Parques estaduais como Serra do Tabuleiro, Serra Furada e Araucárias — perfeitos para caminhadas guiadas e conexão com a natureza.

3. Turismo o ano inteiro e diversidade de experiências

SC é um dos estados mais completos do Brasil: verão quente nas praias, inverno frio e charmoso na serra, outono e primavera ideais para rotas culturais e gastronômicas.

Beto Carrero World (Penha) — o maior parque temático da América Latina, com brinquedos radicais, shows e atrações para famílias.

Cidades com forte influência europeia: Blumenau (Oktoberfest), Pomerode (a mais alemã do Brasil), Nova Veneza (italiana) — gastronomia, arquitetura e festas tradicionais.

Rotas de cerveja artesanal (Blumenau é a capital cervejeira), vinhos na serra e culinária rica (influências alemã, italiana e açoriana).

4. Qualidade de vida e infraestrutura

Santa Catarina lidera rankings nacionais de qualidade de vida, segurança e IDH elevado. Isso se reflete no turismo: estradas boas em muitas regiões, hospedagens variadas (de luxo às econômicas), e uma população acolhedora. Muitos visitantes destacam a sensação de "estar em outro país" pela organização e limpeza em várias cidades.

