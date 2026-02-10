Assine
overlay
Início Turismo
Sem os "hermanos"

Santa Catarina perde turistas na alta temporada de verão

Pesquisa da Fecomércio/SC aponta que a participação dos argentinos no litoral catarinense caiu de 22% em janeiro de 2025 para 19% no mesmo período de 2026

Publicidade
Carregando...
C
Carlos Altman
C
Carlos Altman
Repórter
10/02/2026 13:25 - atualizado em 10/02/2026 13:28

compartilhe

SIGA
x
Praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, é uma das mais conhecidas da região, famosa por sua ligação com a pesca e pela natureza bonita ao redor
Praia do Pântano do Sul, em Florianópolis, é uma das mais conhecidas da região, famosa por sua ligação com a pesca e pela natureza bonita ao redor crédito: Reprodução/YouTube

O estado de Santa Catarina, conhecido por suas praias paradisíacas e atrativos turísticos, registrou uma queda significativa no número de visitantes durante a temporada de verão de 2026. Dados preliminares da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Fecomércio/SC) apontam para uma redução na presença de turistas, especialmente argentinos, que tradicionalmente impulsionam a economia local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A principal causa identificada é a retração no fluxo de turistas argentinos, que representavam uma fatia expressiva dos visitantes. De acordo com a pesquisa da Fecomércio/SC, a participação dos argentinos no litoral catarinense caiu de 22% em janeiro de 2025 para 19% no mesmo período de 2026. Em Florianópolis, a queda foi ainda mais acentuada, passando de 39% para 24%. Fatores econômicos na Argentina explicam boa parte desse "sumiço": o Índice de Confiança do Consumidor Argentino recuou 1,04% em dezembro de 2025, refletindo cautela nas famílias. Além disso, o endividamento doméstico atingiu 5,4% do PIB argentino, limitando viagens internacionais.

Outro elemento chave é a valorização do real brasileiro em 2025, com alta acumulada de 11% frente ao dólar, tornando o Brasil um destino mais caro para os vizinhos sul-americanos. A diferença de preços entre os dois países diminuiu, reduzindo o apelo econômico das praias catarinenses.

Além dos argentinos, há relatos de uma queda geral no turismo, que já havia caído até 15% em 2025 e continua em declínio em 2026. Fatores como a polarização política e o caso "Cão Orelha", um episódio de violência contra um animal que ganhou repercussão nacional e internacional, têm sido apontados como repelentes para turistas brasileiros. Problemas estruturais, como falta de saneamento básico, praias poluídas, trânsito caótico e surtos de viroses anuais, também contribuem para a redução.

Leia Mais

Prejuízos conômicos

Comerciantes, ambulantes e empresários em praias como as de Florianópolis relatam prejuízos diretos devido ao menor movimento. O gasto médio por grupo de turistas caiu 2%, de R$ 8.358 em 2025 para R$ 8.179 em 2026, impulsionado pela ausência de argentinos, conhecidos por seu alto consumo.

Em Florianópolis, o verão foi descrito como "abaixo da média", com recuo no consumo e frustração entre empresários. No litoral como um todo, a mudança no perfil de visitantes – com menos "hermanos" – gera preocupação no setor turístico, que depende fortemente dessa sazonalidade. Hoteleiros reclamam de ocupação menor, agravada por problemas como falta d'água e infraestrutura deficiente, que afetam tanto nativos quanto visitantes.

Belezas naturais

Praia do Gravatá em Florianópolis
Praia do Gravatá em Florianópolis Odairson Antonello de Getty Images

Santa Catarina continua sendo um dos destinos mais completos e encantadores do Brasil, com uma diversidade impressionante de atrações que agradam a todos os perfis de viajantes. Apesar das oscilações sazonais no fluxo turístico (como a redução de argentinos no verão de 2026), o estado oferece motivos irresistíveis para visitar, combinando natureza exuberante, infraestrutura de qualidade, cultura rica e opções para o ano inteiro. Aqui vão os principais lados positivos de incluir SC na sua próxima viagem:

1. Praias paradisíacas e diversificadas

Santa Catarina tem algumas das praias mais bonitas e bem preservadas do Brasil. De águas cristalinas e calmas ideais para relaxar a points perfeitos para surf e esportes aquáticos, há opções para todos os gostos:

Campeche (Florianópolis) — considerada uma das melhores praias do país, com areia branca, mar transparente e sítio arqueológico com inscrições rupestres.

Lagoinha do Leste (Florianópolis) — um refúgio selvagem, acessível por trilha, perfeita para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza.

Praia do Rosa (Imbituba) — eleita entre as mais belas do mundo por publicações internacionais, com dunas, piscinas naturais e ondas ótimas para surf.

Bombinhas e Guarda do Embaú — enseadas preservadas, águas tranquilas e vibe descontraída.

Outras imperdíveis: Praia da Armação, Matadeiro, Estaleiro, Dunas do Siriú e Ilha de Porto Belo.

O litoral catarinense mistura praias badaladas (como em Balneário Camboriú) com enseadas isoladas, e muitas contam com certificações de sustentabilidade, como Bandeira Azul.

2. Natureza impressionante na Serra Catarinense

O estado não é só mar: a Serra oferece paisagens de cinema, com cachoeiras, cânions, montanhas e estradas panorâmicas. É ideal para ecoturismo, trilhas e frio no inverno (com possibilidade de neve em São Joaquim e Urubici).

Serra do Rio do Rastro — uma das estradas mais bonitas do Brasil, com curvas e mirantes de tirar o fôlego.

Cânion Espraiado e Cânions em Praia Grande — formações rochosas impressionantes e trilhas preservadas.

Urubici e Bom Jardim da Serra — cachoeiras, morros (como o Morro da Igreja, a 1.822 m) e vinícolas charmosas.

Parques estaduais como Serra do Tabuleiro, Serra Furada e Araucárias — perfeitos para caminhadas guiadas e conexão com a natureza.

3. Turismo o ano inteiro e diversidade de experiências

SC é um dos estados mais completos do Brasil: verão quente nas praias, inverno frio e charmoso na serra, outono e primavera ideais para rotas culturais e gastronômicas.

Beto Carrero World (Penha) — o maior parque temático da América Latina, com brinquedos radicais, shows e atrações para famílias.

Cidades com forte influência europeia: Blumenau (Oktoberfest), Pomerode (a mais alemã do Brasil), Nova Veneza (italiana) — gastronomia, arquitetura e festas tradicionais.

Rotas de cerveja artesanal (Blumenau é a capital cervejeira), vinhos na serra e culinária rica (influências alemã, italiana e açoriana).

4. Qualidade de vida e infraestrutura

Santa Catarina lidera rankings nacionais de qualidade de vida, segurança e IDH elevado. Isso se reflete no turismo: estradas boas em muitas regiões, hospedagens variadas (de luxo às econômicas), e uma população acolhedora. Muitos visitantes destacam a sensação de "estar em outro país" pela organização e limpeza em várias cidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Tópicos relacionados:

argentino cachoeira florianopolis santa-catarina turismo turismodeluxo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay