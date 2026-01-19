Férias terríveis: surto de diarreia explode no litoral de SC
Sinal de alerta para a alta temporada de verão, com a maior parte das ocorrências em balneários como Itajaí e Bombinhas
compartilheSIGA
Santa Catarina registrou 10.649 casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) nas primeiras duas semanas de 2026, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados até 15 de janeiro. O número, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), acende um sinal de alerta para a alta temporada de verão, com o litoral concentrando a maior parte das ocorrências. Itajaí lidera o ranking estadual com 1.335 casos, seguido por Chapecó (599 casos), mas cidades como Bombinhas voltaram a chamar atenção por um aumento expressivo e polêmico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O fenômeno lembra episódios anteriores no litoral catarinense, especialmente o que ocorreu em Bombinhas no início de 2026. Entre 29 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, o município registrou 409 casos de DDA — um salto de cerca de 353% a 370% em relação ao mesmo período da temporada anterior (quando foram notificados apenas 87 casos).
Esse aumento gerou repercussão nacional, especialmente porque Bombinhas é conhecida como um destino paradisíaco, com praias de águas cristalinas, 39 balneários (cinco deles com certificação Bandeira Azul) e cobrança de taxa ambiental de até R$ 200 para entrada de veículos na alta temporada.
Leia Mais
Controvérsia em Bombinhas: surto real ou melhoria na notificação?
A Prefeitura de Bombinhas contestou a interpretação dos dados da SES, afirmando que a "explosão" de casos não reflete necessariamente um agravamento real da situação epidemiológica. Segundo a administração municipal, o aumento decorre de uma reformulação no sistema de monitoramento e notificação, que antes apresentava fragilidades e subnotificação significativa.
A gestão destacou medidas como padronização de registros, orientação às equipes de saúde e aprimoramento na coleta de dados, o que teria permitido maior precisão na detecção de quadros compatíveis com diarreia aguda.
Por outro lado, o cenário coincide com denúncias de problemas ambientais na cidade:
-
Relatório do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de 9 de janeiro de 2026 apontou que 8 dos 17 pontos analisados estavam impróprios para banho, devido a níveis elevados de coliformes fecais.
-
Vídeos de suposto despejo de esgoto no mar (como na Praia de Quatro Ilhas) circularam nas redes, levando a protestos de moradores em 12 de janeiro.
-
A empresa Águas de Bombinhas (responsável pelo saneamento) negou contaminação por esgoto, classificando os materiais vistos na areia como "sedimentos arenosos" das tubulações de drenagem pluvial.
Fatores que favorecem o aumento de casos em SC
A SES explica que o período de verão favorece a disseminação das DDA por vários motivos:
-
Temperaturas elevadas e maior umidade.
-
Aumento da circulação de pessoas (milhões de turistas no litoral).
-
Maior consumo de alimentos fora de casa, muitas vezes com falhas na conservação e manipulação.
-
Contato com águas impróprias para banho, especialmente após chuvas intensas.
As doenças diarreicas agudas são infecções gastrointestinais causadas principalmente por vírus (como norovírus), bactérias e parasitas, transmitidos por água ou alimentos contaminados e pelo contato pessoa a pessoa.
Prevenção: dicas para evitar o problema
As autoridades reforçam medidas simples para reduzir o risco:
-
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão.
-
Consumir apenas água tratada ou fervida.
-
Evitar banhos de mar em praias com bandeira vermelha (impróprias) ou logo após chuvas fortes.
-
Cuidar da higiene na preparação e conservação de alimentos.
-
Procurar atendimento médico em casos de diarreia persistente, especialmente em crianças e idosos, para evitar desidratação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso de Bombinhas serve como lembrete de que, mesmo em destinos vendidos como "paraísos ecológicos", questões de saneamento e vigilância sanitária podem impactar diretamente a saúde de moradores e turistas. Enquanto as investigações continuam, o verão em Santa Catarina exige atenção redobrada.