Férias terríveis: surto de diarreia explode no litoral de SC

Santa Catarina registrou 10.649 casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) nas primeiras duas semanas de 2026, segundo dados do Ministério da Saúde atualizados até 15 de janeiro. O número, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), acende um sinal de alerta para a alta temporada de verão, com o litoral concentrando a maior parte das ocorrências. Itajaí lidera o ranking estadual com 1.335 casos, seguido por Chapecó (599 casos), mas cidades como Bombinhas voltaram a chamar atenção por um aumento expressivo e polêmico.

O fenômeno lembra episódios anteriores no litoral catarinense, especialmente o que ocorreu em Bombinhas no início de 2026. Entre 29 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, o município registrou 409 casos de DDA — um salto de cerca de 353% a 370% em relação ao mesmo período da temporada anterior (quando foram notificados apenas 87 casos).

Esse aumento gerou repercussão nacional, especialmente porque Bombinhas é conhecida como um destino paradisíaco, com praias de águas cristalinas, 39 balneários (cinco deles com certificação Bandeira Azul) e cobrança de taxa ambiental de até R$ 200 para entrada de veículos na alta temporada.

Controvérsia em Bombinhas: surto real ou melhoria na notificação?

A Prefeitura de Bombinhas contestou a interpretação dos dados da SES, afirmando que a "explosão" de casos não reflete necessariamente um agravamento real da situação epidemiológica. Segundo a administração municipal, o aumento decorre de uma reformulação no sistema de monitoramento e notificação, que antes apresentava fragilidades e subnotificação significativa.

A gestão destacou medidas como padronização de registros, orientação às equipes de saúde e aprimoramento na coleta de dados, o que teria permitido maior precisão na detecção de quadros compatíveis com diarreia aguda.

Por outro lado, o cenário coincide com denúncias de problemas ambientais na cidade:

Relatório do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de 9 de janeiro de 2026 apontou que 8 dos 17 pontos analisados estavam impróprios para banho, devido a níveis elevados de coliformes fecais.

Vídeos de suposto despejo de esgoto no mar (como na Praia de Quatro Ilhas) circularam nas redes, levando a protestos de moradores em 12 de janeiro.

A empresa Águas de Bombinhas (responsável pelo saneamento) negou contaminação por esgoto, classificando os materiais vistos na areia como "sedimentos arenosos" das tubulações de drenagem pluvial.

Fatores que favorecem o aumento de casos em SC

A SES explica que o período de verão favorece a disseminação das DDA por vários motivos:

Temperaturas elevadas e maior umidade.

Aumento da circulação de pessoas (milhões de turistas no litoral).

Maior consumo de alimentos fora de casa, muitas vezes com falhas na conservação e manipulação.

Contato com águas impróprias para banho, especialmente após chuvas intensas.

As doenças diarreicas agudas são infecções gastrointestinais causadas principalmente por vírus (como norovírus), bactérias e parasitas, transmitidos por água ou alimentos contaminados e pelo contato pessoa a pessoa.

Prevenção: dicas para evitar o problema

As autoridades reforçam medidas simples para reduzir o risco:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão.

Consumir apenas água tratada ou fervida.

Evitar banhos de mar em praias com bandeira vermelha (impróprias) ou logo após chuvas fortes.

Cuidar da higiene na preparação e conservação de alimentos.

Procurar atendimento médico em casos de diarreia persistente, especialmente em crianças e idosos, para evitar desidratação.

O caso de Bombinhas serve como lembrete de que, mesmo em destinos vendidos como "paraísos ecológicos", questões de saneamento e vigilância sanitária podem impactar diretamente a saúde de moradores e turistas. Enquanto as investigações continuam, o verão em Santa Catarina exige atenção redobrada.