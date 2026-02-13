Assine
Max Cavalera, fundador do Sepultura, lamenta morte da filha: 'Inspiração'

Stojanovic era filha de consideração de Cavalera e a mulher, Gloria; causa não foi divulgada

13/02/2026 11:09 - atualizado em 13/02/2026 11:11

Cristina e Max Cavalera; filha do integrante original do Sepultura morreu nesta sexta-feira (13/02/26)
Cristina e Max Cavalera; filha do integrante original do Sepultura morreu nesta sexta-feira (13/02/26) crédito: Instagram/gloriacavalera - reprodução/redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (13/02) Christina Stojanovic, filha de Max Cavalera, um dos fundadores do Sepultura. Stojanovic era uma figura importante nos bastidores musicais do metal brasileiro. A morte foi confirmada por Cavalera no Instagram. A causa não foi divulgada. 

Stojanovic era filha de consideração de Cavalera e a mulher, Gloria. "Depois de uma dura batalha contra a doença, ela encontrou paz com seus dois filhos, Adam e Moses, e seu irmão, Dana", escreveu ele. "Para sempre, Christina será lembrada como uma pioneira no mundo da música metal, punk e rock, já que ela trabalhou desde o underground até estádios e arenas ao redor do mundo, bem como uma inspiração e precursor para toda a vida para as mulheres no negócio da música." 

Stojanovic gerenciou as turnes do Soulfly, banda fundada por Cavalera após sua saída do Sepultura, após sua saída do Sepultura, em 1997. O trabalho da filha foi importante para que a banda ultrapassasse o cenário underground e conquistasse os circuitos de grandes shows e festivais. 

Stojanovic também foi mãe de Moses, que morreu aos oito meses e inspirou a música "Moses", do álbum "Prophecy", de 2004.

