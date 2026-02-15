Veja como foi o Baile do Copa, com ingressos a R$ 6 mil
Camila Pitanga foi o principal destaque da noite tradicional Baile do Copa, enquanto Ricky Martin não apareceu na festa
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tradicional, o Baile do Copa virou madrugada adentro neste sábado de carnaval, com salões lotados, muito calor e poucos famosos. Quem não foi convidado, desembolsou entre R$ 3.000 e R$ 6.600 para comprar entradas.
Com pouca aderência de famosos, o destaque da lista ficou com Camila Pitanga, a rainha do baile. Atriz apareceu pouco depois da meia-noite, ao chegar em clima de frevo, com a tradicional "Vassourinhas". Subiu nos dois palcos rapidamente para dançar e saudar os presentes.
Pitanga estava animada e conversou com o UOL sobre o look da noite. "Ai, estou com o que seria o 'Carnaval couture' - alta-costura", afirmou. O vestido é assinado por Henrique Filho, de quem ela destacou "a pluralidade de caminhos criativos".
Ricky Martin, hospedado no hotel, era aguardado no baile, mas deu "perdido" na festa e não apareceu. Ele foi convidado, mas preferiu ir à piscina do luxuoso hotel. Ao cruzar pelo lobby, não passou despercebido. "É o Ricky Martin", gritou uma mulher, fazendo parte dos presentes correr para perto do porto-riquenho, que retribuiu com acenos e cumprimentou em português. "Oi", disse ele, antes de seguir para a piscina com amigos.
O espanhol Manu Rios posou para fotos, mas não quis falar com a imprensa ao ser abordado. O astro da série "Elite" (Netflix) curte Carnaval no Rio e já passou pelo Baile da Arara na sexta-feira. Franco Masini, ator do reboot "Rebelde" (Netflix), também marcou presença.
Solteiríssima, Maya Massafera usou look transparente e afirmou, em entrevista ao UOL, gostar de beijo com sentimento, sem ser "beijar por beijar", mesmo que seja no Carnaval. Com Ricky Martin no Brasil, Maya contou que foi em uma festa com ele na sexta-feira.
Magda Cotrofe, musa dos anos 80, relembrou o período longe da Sapucaí. Roberta Close, outro ícone da moda nos anos 80, também posou para fotos.
Atendimento médico
Ex-vizinha do Copa, Narcisa Tamborindeguy caiu de uma escada, por volta de 1h da manhã, logo depois de posar para um paparazzo. Ela ficou por mais de uma hora na festa.
Ela torceu o pé e ficou imóvel no chão por alguns segundos, em uma escada de poucos degraus, no lobby do luxuoso hotel. Narcisa foi atendida por socorristas no local e levada a um sofá.
Em seguida, deixou o hotel mancando. A socialite riu do tombo e disse, a quem presenciou a queda, que estava bem, mas queria ir para a casa descansar.
Muito luxo
Com o tema ".Br", o baile de gala incentivou foliões a abusarem da brasilidade em fantasias exuberantes - ainda que algumas chamassem por ser irreverentes demais. Decoração queria promover uma imersão sensorial e simbólica em um Brasil plural, sofisticado e autêntico, dizia organização. Festão foi assinado pelo diretor criativo Gustavo Barchilon, enquanto o buffet foi elaborado pelo chef italiano Nello Cassero.