Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados aos beijos em praia de Alagoas

Atriz e cantor passam virada de ano em São Miguel dos Milagres. Rumores de romance já acontecem desde novembro

30/12/2025 18:47 - atualizado em 30/12/2025 18:49

O cantor Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine
O cantor Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine crédito: Reprodução

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão vivendo um romance de fato. Nesta terça-feira (30), a atriz e o cantor foram flagrados aos beijos em São Miguel dos Milagres, praia do litoral de Alagoas.

Em clima de romance, os dois ainda foram admirados sob a luz do sol por Chiriro, pet que Bruna adotou no Japão com o ex-namorado, João Guimlherme.

Eles foram filmados por poulares, que acharam bonito Bruna correr em direção de Shawn para beijá-lo. Os dois já atenderam admiradores no local.

Segundo fãs de Mendes e Bruna, os dois teriam se aproximado ainda em 2017, mas os rumores de um romance ganharam força em 2025, após o show do cantor no Lollapalooza.

Em novembro, durante sua temporada pelo Brasil, os dois foram clicados diversas vezes na companhia um do outro.

