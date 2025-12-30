Assine
LUTO NA TV

Ex-apresentador do SBT morre aos 52 anos após sofrer AVC

Caio Álex tinha 30 anos de carreira e estava internado desde a semana passada

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
30/12/2025 16:17 - atualizado em 30/12/2025 16:18

Caio Álex foi o primeiro jornalista negro a apresentar o telejornal do SBT Rio
Caio Álex foi o primeiro jornalista negro a apresentar o telejornal do SBT Rio crédito: SBT/Alterosa

Morreu, nesta terça-feira (30), o jornalista Caio Álex, conhecido por apresentar o telejornal do SBT Rio. Ele estava internado no hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, após ter um acidente vascular cerebral. A morte foi divulgada pela InterTV, emissora afiliada da Globo onde Álex trabalhava.

"É com imensa tristeza que nossa família Inter TV se despede hoje do repórter Caio Álex. Seu talento, dedicação e paixão pelo jornalismo deixaram uma marca que jamais será esquecida. Nossos sentimentos à família e amigos", publicou a emissora no Instagram.

 

Com 30 anos de carreira, Álex passou pela Rádio Tupi, CNT, Band e SBT, onde permaneceu por oito anos. Ele saiu da emissora de Silvio Santos em 2024 e passou a contribuir com a InterTV em Cabo Frio.

 

Em 2019, no dia da Consciência Negra, Álex se tornou o primeiro jornalista negro a apresentar o SBT Rio. Depois, ele apresentou outras edições do telejornal como interino de Isabele Benito.

avc luto sbt

