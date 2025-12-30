Ex-apresentador do SBT morre aos 52 anos após sofrer AVC
Caio Álex tinha 30 anos de carreira e estava internado desde a semana passada
compartilheSIGA
Morreu, nesta terça-feira (30), o jornalista Caio Álex, conhecido por apresentar o telejornal do SBT Rio. Ele estava internado no hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, após ter um acidente vascular cerebral. A morte foi divulgada pela InterTV, emissora afiliada da Globo onde Álex trabalhava.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"É com imensa tristeza que nossa família Inter TV se despede hoje do repórter Caio Álex. Seu talento, dedicação e paixão pelo jornalismo deixaram uma marca que jamais será esquecida. Nossos sentimentos à família e amigos", publicou a emissora no Instagram.
Leia Mais
Com 30 anos de carreira, Álex passou pela Rádio Tupi, CNT, Band e SBT, onde permaneceu por oito anos. Ele saiu da emissora de Silvio Santos em 2024 e passou a contribuir com a InterTV em Cabo Frio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em 2019, no dia da Consciência Negra, Álex se tornou o primeiro jornalista negro a apresentar o SBT Rio. Depois, ele apresentou outras edições do telejornal como interino de Isabele Benito.