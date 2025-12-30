Assine
Clássico de Ingmar Bergman terá nova adaptação brasileira no teatro

‘Cenas de um casamento’ terá nova versão no teatro montada a partir de tradução de Maria Adelaide Amaral

JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
30/12/2025 12:09

Clássico de Ingmar Bergman terá nova adaptação brasileira no teatro

Clássico do diretor e escritor Ingmar Bergman nos anos 1970, o filme “Cenas de um casamento” deve ganhar uma nova adaptação brasileira no teatro.

O espetáculo será montado a partir de uma tradução do texto de Bergman feita pela dramaturga Maria Adelaide Amaral, que já havia sido levada aos palcos em 2015. Os atores Marcelo Serrado e Alessandra Negrini devem interpretar o casal Johan e Marianne nessa nova versão.

“Cenas de um casamento” explora a intimidade de um casamento ideal, os desgastes que levam à separação e o reencontro. A peça será produzida por Rosangela Ribeiro e dirigida por Marcelo Saback.

