Trancoso: o paraíso baiano escolhido por Virginia Fonseca e Vini Jr.

Trancoso, no litoral sul da Bahia, se consolidou como um dos destinos preferidos de celebridades que buscam um refúgio de luxo e tranquilidade. Recentemente, o vilarejo paradisíaco foi o cenário para dias de descanso da influenciadora Virginia Fonseca e do jogador de futebol Vini Jr., que aproveitaram o final de ano nas areias baianas.

O casal desembarcou no local no último dia 25 e ficou hospedado no hotel boutique Reserva Jacumã, situado na Praia de Jacumã, vizinha da famosa Praia do Espelho. A escolha dos dois reforça o status do distrito de Porto Seguro como um ponto de encontro de famosos, mas o que faz deste antigo vilarejo de pescadores um lugar tão cobiçado?





O coração de Trancoso: o Quadrado

O centro da vida social e cultural é o famoso Quadrado, uma ampla praça gramada cercada por casinhas coloridas e, ao fundo, a icônica igreja branca de São João Batista. Próximo ao mar, o local é o verdadeiro cartão-postal do destino e resume a atmosfera charmosa e rústica que atrai visitantes do mundo todo.

Durante o dia, o ambiente é de pura calmaria. Ao anoitecer, o Quadrado se transforma. As luzes de velas e lamparinas iluminam as fachadas das casas, que abrigam restaurantes sofisticados, bares descolados e lojas, criando um cenário mágico e convidativo.

Bem no coração do Quadrado, em Trancoso, situa-se a Igreja de São João, construída em 1656 MÁRCIO FILHO/Mtur Destinos

Praias paradisíacas para todos os gostos

As praias são o grande atrativo, com opções que vão desde as mais movimentadas até as mais reservadas. A Praia dos Nativos e a Praia dos Coqueiros são as mais próximas do centro e podem ser acessadas a pé a partir do Quadrado. Ambas contam com excelente estrutura de barracas e clubes de praia.

Praia do Espelho (BA): Localizada em Trancoso, tem mar calmo, águas cristalinas e piscinas naturais na maré baixa, sendo perfeita para famílias e casais. Reprodução Youtube

Na maré baixa, a Praia dos Coqueiros revela piscinas naturais perfeitas para um banho relaxante. Já para quem busca um cenário ainda mais deslumbrante, a dica é visitar a Praia do Espelho, frequentemente listada entre as mais bonitas do Brasil. Suas águas cristalinas, falésias coloridas e o reflexo do céu no mar justificam a fama.

Sabores que encantam

A gastronomia local é uma atração à parte. A culinária de Trancoso mescla os temperos marcantes da Bahia com toques da cozinha internacional, resultando em pratos criativos e saborosos. Frutos do mar frescos, moquecas e acarajés são facilmente encontrados nos cardápios.

Os restaurantes, muitos localizados nas casinhas coloridas do Quadrado, oferecem um ambiente charmoso e acolhedor, perfeito para fechar o dia após um mergulho no mar.

